Seguridad

Detienen a Presunto Narcomenudista en Junta Auxiliar de Amozoc, Puebla

Alan Michel 'N' fue arrestado por fuerzas federales y municipales por supuestamente estar relacionado con la venta de droga en San Salvador Chachapa

Detenido Alan Michel N Narcomenudista Droga San Salvador Chachapa Amozoc PueblaAlan Michel 'N' fue arrestado tras un operativo en San Salvador Chachapa. Foto: Facebook SSC Amozoc

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Fuerzas federales y municipales arrestan a Alan Michel 'N' en Puebla por delitos contra la salud. Descubre los detalles de esta operación en San Salvador Chachapa.

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