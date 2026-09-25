Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Amozoc, informaron que en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), llevaron a cabo la aprehensión de Alan Michel ‘N’, en cumplimiento de una orden de aprehensión emitida por la autoridad judicial federal.

De acuerdo con los primeros reportes emitidos por las autoridades, el detenido se encuentra relacionado con una investigación por delitos contra la salud y narcomenudeo.

El mandamiento de aprehensión fue emitido por un Juez de Control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, derivado de la causa penal 1163/2025.

Tras un operativo realizado en la junta auxiliar de San Salvador Chachapa, Alan Michel ‘N’ fue aprehendido y quedó a disposición de la autoridad competente, que determinará lo conducente y dará continuidad al proceso legal correspondiente.

En otro caso, como resultado de los recorridos de vigilancia, elementos de la Policía Municipal de Coronango recuperaron una motocicleta que contaba con reporte de robo vigente.

Los hechos se registraron sobre la calle 5 de Febrero Norte, donde los uniformados se percataron de la presencia de una motocicleta Veloci Dynamik Pro en aparente estado de abandono sobre un camino de terracería.

Al realizar la inspección preventiva a la unidad, los oficiales detectaron huellas de desmantelamiento y alteración, entre ellas la falta de batería, cables alterados y la ausencia de placas de circulación.

Tras verificar el número de serie en la base de datos correspondiente, el sistema arrojó que el vehículo contaba con reporte de robo activo. Por lo anterior, la unidad fue asegurada y puesta a disposición de la autoridad ministerial para los trámites correspondientes.

Con información de N+

GMAZ