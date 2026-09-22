La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) dio a conocer que intervino un inmueble ubicado en la junta auxiliar de San Juan Tuxco, perteneciente al municipio de San Martín Texmelucan, presuntamente utilizado para el comercio y almacenamiento de narcóticos.

De acuerdo con las autoridades, el aseguramiento fue resultado del seguimiento a denuncias ciudadanas y labores de inteligencia de campo. La acción se desarrolló el pasado 14 de septiembre de 2026 en un callejón sin nombre de la citada localidad.

Personal de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Alta Incidencia (FEIDAI), en estrecha colaboración con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional y la Policía Estatal, dio cumplimiento a la orden judicial de cateo librada por la autoridad jurisdiccional.

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Al interior del predio, los agentes investigadores hallaron un total de 23 bolsas pequeñas traslúcidas con sustancia granulada con características propias de la droga conocida como cristal, procediendo a su embalaje pericial y resguardo ministerial.

Tras concluir la diligencia, el inmueble quedó formalmente asegurado con la colocación de sellos oficiales, en tanto que las dosis decomisadas quedaron a disposición del Agente del Ministerio Público para continuar con la integración de la carpeta de investigación correspondiente.

Con información de N+

GMAZ