Narcotráfico

Aseguran Presunto Punto de Venta de Droga en San Martín Texmelucan, Puebla

Dentro del inmueble que fue clausurado en inmediaciones de la junta auxiliar de San Juan Tuxco fueron decomisadas 23 dosis de cristal

Cateo Inmueble Punto Venta Droga Cristal San Juan Tuxco San Martín Texmelucan PueblaDentro del inmueble fueron aseguradas 23 dosis de cristal. Foto: N+ | Ilustrativa

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Operativo en San Martín Texmelucan: 23 dosis de cristal decomisadas en un inmueble. Conoce cómo se llevó a cabo esta intervención.

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