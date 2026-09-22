Narcotráfico

Capturan a Mujer Armada con Drogas y 64 Cartuchos Útiles en Tehuacán, Puebla

Griselda 'N' fue vinculada con un grupo criminal que aparentemente opera en la colonia Luis Donaldo Colosio

Griselda 'N' detenida en Puebla por presunto narcomenudeo y portar armas sin permisos.Griselda 'N' detenida en Puebla por presunto narcomenudeo. Foto: SSC Tehuacán

Destacado

Mujer armada y con drogas es arrestada en Tehuacán. Griselda 'N', ligada a una célula delictiva, enfrenta cargos por delitos contra la salud.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+