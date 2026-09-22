Una mujer identificada como Griselda 'N' fue asegurada por su presunta relación con actividades ilícitas; información preliminar la relaciona con una célula delictiva que aparentemente opera en la colonia Luis Donaldo Colosio en Tehuacán.

Al momento de la captura le hallaron una Mini Uzi, dos cargadores, 64 cartuchos útiles y presuntas drogas, por lo que fue dispuesta ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la portación de arma de fuego y delitos contra la salud.

Durante el operativo, los uniformados le aseguraron 11 bolsas con posible marihuana y seis más con una sustancia granulada con características similares a metanfetaminas.

De manera preliminar se sabe que Griselda 'N' estaría relacionada con una organización dedicada a actividades ilícitas en la colonia Luis Donaldo Colosio en Tehuacán, en donde también realizan acciones de narcomenudeo.

La Fiscalía General de la República (FGR) determinará su situación jurídica por su probable responsabilidad en delitos contra la salud y por portación de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Por otro lado, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla ejecutó una orden de cateo en un inmueble ubicado en el municipio de San Martín Texmelucan; De acuerdo a denuncias ciudadanas y labores de inteligencia de campo, la vivienda era utilizada para el comercio y almacenamiento de narcóticos.

La diligencia se ejecutó en un callejón sin nombre en la junta auxiliar de San Juan Tuxco, donde personal de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Alta Incidencia (FEIDAI), en estrecha colaboración con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Guardia Nacional y la Policía Estatal, dio cumplimiento a la orden judicial de cateo librada por la autoridad jurisdiccional.

Durante las revisiones al interior del inmueble, los agentes investigadores localizaron un total de 23 bolsas pequeñas traslúcidas con sustancia granulada con características propias de la droga conocida como cristal, procediendo a su embalaje pericial y resguardo ministerial.

Al momento del cateo no se encontraban personas en su interior por lo que no se reportó alguna detención por este caso. Tras concluir las revisiones e investigaciones correspondientes, el inmueble quedó formalmente asegurado con la colocación de sellos oficiales.

Las dosis de drogas decomisadas quedaron a disposición del Agente del Ministerio Público para continuar con la integración de la carpeta de investigación correspondiente.

Esta acción forma parte del combate contra el narcomenudeo en la entidad poblana, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla refrendó su compromiso con el trabajo coordinado con corporaciones de los tres órdenes de gobierno para continuar con estas diligencias.

Con información de N+

MCS