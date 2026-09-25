Sociedad

Festival Internacional de Otoño Llega con Más de 25 Actividades a Matamoros

El programa contempla actividades de música, teatro, danza y exposiciones, con la participación de talento local, nacional e internacional

Festival Internacional de Otoño Llega con Más de 25 Actividades a MatamorosFestival Internacional de Otoño Llega a Matamoros: Foto: Festival Internacional de Otoño

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Ana Torroja y más artistas en el Festival Internacional de Otoño en Matamoros. Del 2 al 11 de octubre, disfruta de música, teatro y danza.

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