Matamoros se prepara para celebrar la edición número 34 del Festival Internacional de Otoño, considerado uno de los principales encuentros culturales de Tamaulipas, que este año reunirá más de 25 presentaciones artísticas en distintos espacios de la ciudad.

El programa contempla actividades de música, teatro, danza y exposiciones, con la participación de talento local, nacional e internacional. Además, durante esta edición se realizarán homenajes al reconocido pianista Raúl Di Blasio y a la matamorense Tessa de la Fuente.

Como parte de las actividades, el festival también permitirá dar vida a espacios que han sido recuperados y renovados para convertirse en puntos de encuentro con el arte y la cultura.

Uno de los eventos que se contempla será el concierto de Ana Torroja, quien se presentará el domingo 11 de octubre en la Plaza Principal Miguel Hidalgo, en un espectáculo totalmente gratuito para el público.

Por otra parte, El Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes dio a conocer la cartelera de espectáculos que se presentarán en el Teatro Amalia G. de Castillo Ledón, como parte del Festival Internacional en la Costa del Seno Mexicano.

Las actividades se realizarán del 2 al 11 de octubre, con presentaciones de artistas y agrupaciones nacionales e internacionales.

El programa inicia el 2 de octubre con Ireland Dance Theatre; el día 3 se presentará Nahuel Pennisi y el 4, Leticia de Altamirano junto al Trío Los Panchos.

Para el 5 de octubre está programada la presentación de Momi Maiga, mientras que el día 6 participarán Habitando Historias Teatro y Dosce la Compañía.

El 8 de octubre será el turno de Manoella Torres; el 9 se presentará Pasatono Orquesta; el 10, Entre Viento y Marea, y finalmente, el 11 de octubre cerrarán las Agrupaciones Musicales Comunitarias.

Todos los espectáculos están programados para iniciar a las 7 de la tarde y tendrán entrada gratuita.