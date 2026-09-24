De acuerdo con datos del Panorama Sociodemográfico 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Coahuila alcanzó una población total de 3 millones 404 mil 559 habitantes, lo que representa el 2.6% de la población nacional.

La ciudad de Saltillo se posicionó como el municipio con mayor concentración de personas en la entidad, al registrar 976 mil 477 residentes, colocándose cerca de rebasar el millón de habitantes.

En materia de vivienda, Coahuila cuenta con 1 millón 29 mil 821 hogares, con un promedio de 3.3 ocupantes por vivienda, de los cuales el 71.2% son casas propias. Además, presentan altos niveles de acceso a servicios básicos, como energía eléctrica, agua entubada y drenaje, con coberturas superiores al 94%.

La salud y la educación muestran cifras positivas, ya que casi el 85% de la población cuenta con afiliación a algún servicio de salud, principalmente al IMSS, mientras que la tasa de alfabetización de la población de 15 años y más alcanza el 98.5%.

En el ámbito laboral, el INEGI detalló que el 55.2% de la población de 12 años y más forma parte de la población económicamente activa (PEA), con una tasa de ocupación del 95.9%. Sin embargo, persiste una brecha de género ya que el 62.2% de los hombres participa en el mercado laboral mientras que en las mujeres este porcentaje se reduce al 37.8%.

Respecto a la situación conyugal, el organismo señaló que, de la población de 12 años y más, el 35.4% se encuentra casada y el 34.5% permanece soltera, mientras que el 15.9% vive en unión libre, cifras que reflejan la diversidad de los modelos familiares que están presentes en la entidad.