Sociedad

Saltillo se Posiciona Como la Ciudad Más Poblada de Coahuila: INEGI

De acuerdo al Panorama Sociodemográfico 2025, la ciudad esta cercana a rebasar el millón de habitantes

Saltillo se Posiciona Como la Ciudad Más Poblada de Coahuila: INEGILa ciudad de Saltillo cuenta con 976 mil 477 residentes. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+