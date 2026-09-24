Sociedad

Tamaulipas Supera los 3.6 Millones de Habitantes; Revela INEGI

El estado cuenta 80 mil kilómetros cuadrados y en cuanto a población, Reynosa es el municipio con mayor número de personas, con una cifra de 730 mil 799

Tamaulipas Supera los 3.6 Millones de Habitantes; Revela INEGITamaulipas Supera los 3.6 Millones de Habitantes; Revela INEGI. Foto: N+

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Con 3.6 millones de habitantes, Tamaulipas revela datos sorprendentes: 97.7% de alfabetización y 76.8% con acceso a internet. Reynosa es el municipio más poblado.

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