Tamaulipas cuenta con una población de 3 millones 611 mil 225 habitantes, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Intercensal 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. Del total de habitantes, 51.3 por ciento son mujeres y 48.7 por ciento son hombres, mientras que la edad mediana de la población es de 33 años.

El estado está conformado por 43 municipios y tiene una superficie de más de 80 mil kilómetros cuadrados. En cuanto a población, Reynosa es el municipio con mayor número de habitantes, con 730 mil 799 personas.

En materia de vivienda, el INEGI contabilizó 1 millón 156 mil 624 viviendas particulares habitadas, con un promedio de 3.1 ocupantes por vivienda.

Respecto a los servicios, 99.6 por ciento de las viviendas cuenta con energía eléctrica, 92.5 por ciento dispone de agua entubada y 96.8 por ciento tiene drenaje. En conectividad, el 96.5 por ciento de las viviendas cuenta con teléfono celular, mientras que el acceso a internet alcanza al 76.8 por ciento.

En educación, la tasa de alfabetización de la población de 15 años y más es de 97.7 por ciento, mientras que 44.8 por ciento de las personas de ese grupo de edad cuenta con educación básica y 27.2 por ciento con educación media superior.

El panorama también señala que 5 por ciento de la población tiene alguna discapacidad, mientras que 1.2 por ciento presenta algún problema o condición mental.

En el ámbito laboral, 54.1 por ciento de la población de 12 años y más es económicamente activa, y de este grupo, 96.4 por ciento se encuentra ocupada.

Estos datos permiten conocer las principales características demográficas, sociales, económicas y de vivienda de la población tamaulipeca.