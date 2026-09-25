La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México activó la Alerta Amarilla debido al pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo para la tarde y noche de este jueves.

La alerta contempla a nueve alcaldías: Álvaro Obregón, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Tlalpan y Xochimilco.

De acuerdo con la dependencia, se prevén lluvias de entre 15 y 29 litros por metro cuadrado.

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La zona más afectada en estos momentos es Calzada del Hueso hasta Calzada de las Bombas, alcaldía Coyoacán, donde se registran inundaciones.

Las lluvias de este 24 de septiembre dejaron inundaciones de aguas negras en canal de Miramontes, en la alcaldía Coyoacán. Se reportan afectaciones viales de calzada del Hueso a calzada de las Bombas; los vehículos solo circulan por un carril.



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Entre los peligros asociados se encuentran posibles encharcamientos y corrientes de agua sobre calles y avenidas, además de caída de ramas, árboles y lonas. También se contempla la posible caída de granizo.

Ante las condiciones previstas, Protección Civil recomendó retirar la basura de las coladeras dentro y fuera de los domicilios, además de mantener cerradas puertas y ventanas.

La dependencia pidió evitar cruzar calles o avenidas donde se presenten corrientes de agua. En caso de salir durante el periodo de lluvias, recomendó utilizar paraguas o impermeable y mantenerse informados a través de los canales oficiales.

PT