Tiempo

Alerta Amarilla por Lluvias y Granizo en 9 Alcaldías de CDMX; Zona Sur es la Más Afectada

Protección Civil prevé precipitaciones de hasta 29 litros por metro cuadrado y la posible caída de granizo

Inundación hoy en zona sur de CDMXN+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Alerta Amarilla por lluvias y granizo en 9 alcaldías de la CDMX. Protección Civil recomienda precaución ante posibles encharcamientos y caída de ramas.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+