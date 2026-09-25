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Stanford Enfrenta Críticas por Alterar Foto con IA y Eliminar a Estudiante Hispano

La universidad reconoció que una imagen promocional modificó rasgos de estudiantes y retiró los banners

Universidad de StanfordLa universidad reconoció que incumplieron sus políticas. Foto: X @Stanford

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Stanford enfrenta críticas por usar IA para alterar fotos de estudiantes, eliminando a un alumno hispano. La universidad retira banners y promete revisar sus políticas.

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