En un mundo más digitalizado, los pequeños y grandes comercios deben adaptarse a las necesidades de los consumidores, especialmente cuando se trata de realizar compras. La Ley de Economía Digital busca acelerar las transacciones con el uso de un celular.

La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) presentó los detalles de las nuevas disposiciones del Banco de México. En el país ya existe el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI), y CoDi, que es un aplicativo que usa SPEI para poder realizar pagos.

El titular de la ATDT, José Antonio Peña Merino, explicó que la Ley de Economía Digital es para facilitar el intercambio entre personas y empresas, especialmente en la inclusión financiera, es decir, que las tienditas locales o puestos semifijos puedan recibir pagos digitales.

“Eso abre un trayecto para acceder a productos financieros, acceder a crédito y crédito más barato y, por supuesto, dirigir sus actividades hacia la formalización”, indicó.

Peña Merino explicó que dicha simplificación se hará a través de CoDi, por lo que el proceso de pago se realizará en tan solo tres pasos. El primero es dirigirse a la portada de la aplicación del banco y, en la opción de CoDi, elegir “Transferencias”. Después se genera el QR, el propio usuario.

“Si yo voy a pagar 20 pesos, ¿puedo yo generar el QR con los 20 pesos y lo lee quien me vende?; o bien, escaneo un QR que ya tenga disponible quien me vende el producto o el servicio”, señaló el funcionario.

Finalmente, se especifica el monto y se verifica que todo sea correcto. Y así se realizó el pago. Se estima que el proceso dura entre 4 y 5 segundos; no hay pago extra por comisión.

“Esto es un desarrollo del Banco de México; nosotros hemos colaborado y acompañado, pero realmente es una atribución y un desarrollo del Banco de México”, puntualizó.

En el caso de la recepción de pagos digitales para los negocios y empresas, se implementan diversos mecanismos: Tener en el mostrador el QR estático para que el cliente ponga el monto y pague directamente. Generar el código desde el propio celular con la cantidad solicitada o desde una pantalla en el área de cajas, por ejemplo, de supermercados.

“Hoy tiene un monto limitado a 25 mil pesos porque son montos en efectivo. Si se agregan transferencias digitales, el monto, el límite puede crecer hasta 135 mil, y eso tiene mucho más sentido para un establecimiento pequeño o una persona con actividad empresarial, el plomero, el electricista, en fin, cualquier persona que dé un servicio”, recalcó.

La Ley de Economía Digital está prevista para implementarse en diciembre, no obstante, es posible que quede lista antes del Buen Fin, es decir, que estaría lista antes del 13 de noviembre de 2026. Los primeros establecimientos donde se aplicaría serían en gasolineras y casetas.

Sobre estos nuevos lineamientos, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que no se trata de “prohibir el efectivo”, la idea es usar la tecnología para hacer pagos digitales y con ello brindar certeza fiscal, seguridad y disminución de delitos.

“No es que se vaya a prohibir de un día a otro, sino poco a poco”, enfatizó la mandataria.

EPP