Economía

Ley de Economía Digital: ¿Qué Pasa con los Pagos si Se Cae el Sistema? Esto Dice la Iniciativa

La iniciativa estará disponible en todos los bancos para acelerar pagos digitales con el uso de celular en cualquier comercio del país

Autoridades buscan que los pagos se realicen con el celular en pequeños y grandes comerciosFoto: Cuartoscuro
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+