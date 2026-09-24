Economía

CURP Digital: La Llave que Podría Abrir la Puerta a Servicios Financieros desde el Celular

La iniciativa busca impulsar la inclusión financiera y disminuir de forma gradual el uso de dinero en efectivo en México

ReutersReuters

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+
Qué Es la CURP Digital y Cómo Funciona la Llave que Abriría la Puerta a Servicios Financieros Desde el Celular | N+