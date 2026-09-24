CURP Digital: La Llave que Podría Abrir la Puerta a Servicios Financieros desde el Celular

La propuesta de la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos contempla la CURP Digital como una herramienta clave para facilitar el acceso a servicios financieros con el celular o la computadora.

La iniciativa busca impulsar la inclusión financiera y disminuir de forma gradual el uso de dinero en efectivo en México.

Con esta medida, las instituciones bancarias y financieras podrán aceptar la CURP Digital como un "mecanismo de confianza"; esto significa que se podrá validar la identidad al abrir una cuenta o contratar créditos a distancia sin tener que acudir a una sucursal física ni presentar documentos en papel.

La llave virtual funcionará como una credencial digital en los teléfonos celulares; los usuarios tendrán el control para autorizar o bloquear el acceso de los bancos a datos gubernamentales. Solo consultarán la información estrictamente necesaria para validar cada trámite.

La iniciativa de ley pretende que la apertura de cuentas sea lo más fácil posible. “Con este mecanismo se propone habilitar la facultad a Banxico de mitigar el riesgo de que estas cuentas se utilicen para el manejo de recursos de procedencia ilícita”, aseguró Othon Moreno González, director general de Sistemas de Pagos e Infraestructura de Mercado en Banco de México (Banxico).

“La forma en que las autoridades hemos atendido estos dos objetivos de inclusión financiera y de prevención de operaciones ilícitas es a través de una estructura de nivel de cuentas; es decir, se permite una apertura sencilla cuando las operaciones tienen menores montos y, por lo tanto, menores riesgos. Lo que se busca es seguir explotando esa facilidad para también permitirle a los pequeños comercios poder incrementar su nivel operacional, sin arriesgar la comisión de algún tipo de delito financiero por la facilidad de apertura de cuentas”, detalló Moreno González.

De esta forma, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se encargará de definir los sectores en los que el pago digital será la principal forma de pago, mientras que el regulador de cada sector anunciará las reglas de operación y plazos para su adopción gradual.

Cuando tenga luz verde esta iniciativa, los tres órdenes de gobierno deberán aceptar pagos digitales en los trámites y servicios que brinden.

HVI