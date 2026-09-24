Economía

Peso Mexicano Cae a Niveles No Vistos desde Abril tras Anuncio del Banxico

El declive del peso estuvo acompañado por un fortalecimiento global del dólar, que tocó máximos de dos meses

Dólares junto a una moneda de un peso mexicano. Foto: N+Dólares junto a una moneda de un peso mexicano. Foto: N+

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