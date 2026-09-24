El peso mexicano se debilitó este jueves a niveles no vistos en más de cinco meses, luego de que el Banco de México (Banxico) mantuvo sin cambios su tasa de interés de referencia y señaló que sus próximas decisiones dependerán de la evolución de la inflación local.

El banco central indicó, además, que no reaccionará de forma mecánica a las decisiones de la Reserva Federal estadounidense, que elevó la semana pasada su tasa en 25 puntos básicos y proyectó al menos otro incremento antes de finalizar el año.

La moneda local se negociaba en 17.74 por dólar en la recta final de los negocios, con una pérdida de un 1.3%, aunque poco antes llegó a depreciarse hasta 17.77 unidades, su nivel más débil desde inicios de abril.

El declive estuvo acompañado por un fortalecimiento global del dólar que tocó máximos de dos meses, mientras que los precios del petróleo subieron, después de que un ataque con misiles de los hutíes contra Arabia Saudita reavivó el temor a una interrupción del suministro mundial.

A nivel doméstico, el mensaje de Banxico reforzó la expectativa de que mantendrá la tasa clave sin cambios durante un periodo prolongado.