Homicidios

Caso Joselyn y Juan Carlos: Investigan Identidad de Tercer Cuerpo Hallado en Otumba, Edomex

Ambos jóvenes estudiaron en la UAEMéx; fueron hallados sin vida esta semana, ella cerca de su casa y él en un auto abandonado

El pueblo de Otumba despide a los jóvenes asesinados esta semana en EdomexFoto: N+
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+
Caso Joselyn Sandoval: Sin Identificar Tercer Joven Hallado sin Vida en Otumba, Edomex | N+