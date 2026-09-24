Caso Joselyn y Juan Carlos: Investigan Identidad de Tercer Cuerpo Hallado en Otumba, Edomex

El pueblo de Santiago Tolman, Otumba se prepara para despedir a Joselyn Sandoval Calderón, estudiante de la UAEMéx, asesinada en el Edomex. La comunidad es pequeña, por lo que todos sus habitantes se conocen. Hoy la tristeza es compartida; entre flores y veladoras exigen justicia por el crimen.

En la casa de Joselyn, familiares y amigos se reúnen esta tarde para su velorio. Todavía les cuesta creer que la joven de 21 años de edad, quien estaba por terminar su carrera de Derecho en el Centro Valle de Teotihuacán de la Universidad Autónoma del Estado de México, ya no cumplirá sus sueños.

Ayer su cuerpo fue localizado a un costado de la autopista México-Tulancingo, en inmediaciones del municipio de Axapusco, a 600 metros de la vivienda que compartía con sus padres, a quienes ayudaba con su negocio de frutas y verduras en el centro de Teotihuacán.

En otro punto del Pueblo Mágico de Otumba, los seres queridos de Juan Carlos Ortiz Bravo, novio de Joselyn y egresado de la misma institución académica, le dan el último adiós. La pareja tenía aproximadamente seis años drelación;n, se conocieron en la escuela. Aunque Juan Carlos ya litigaba, en sus ratos libres trabajaba el taxi de su padre.

Un día antes de la localización de Joselyn, una alerta por dos cuerpos con impactos de bala al interior de un vehículo abandonado cerca del Palacio Municipal de Otumba, provocó un intenso operativo; una de las víctimas era Juan Carlos.

El otro hombre hallado junto a Juan se encuentra en calidad de desconocido; no obstante, el equipo de N+ ha logrado recabar nuevos datos sobre la tercera víctima.

Cuando localizaron el auto con las dos personas sin vida, se indicó que ambos hombres tenían entre 20 y 25 años de edad, no obstante, ahora se sabe que el occiso tenía entre 40 y 45 años de edad.

El lunes 21 de septiembre, Juan Carlos invitó a Joselyn a comer a su casa. Ella avisó a su familia sobre el plan y acudió. Ese fue el último día que los vieron con vida. Hasta el momento se desconoce cuál era la relación de la tercera víctima con Joselyn y Juan Carlos.

En tanto, la Fiscalía del Estado de México (FGJEM) investiga la pista de cuatro personas, quienes podrían estar vinculadas directamente con el triple asesinato. Asimismo, se investiga si estos homicidios están relacionados con otros ocurridos en los últimos días.

Mientras se llevan a cabo las indagatorias, los habitantes del pueblo que se dedican al comercio, denuncian la falta de seguridad en sus calles.

“Yo pienso que la gente de aquí está un poco frustrada por lo que ha pasado. La ley, desafortunadamente, no hace nada por resolver estos casos. Eran unas buenas personas, trabajadoras, son nuestros vecinos”, aseguró Enrique, vecino de la localidad.

EPP