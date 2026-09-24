Homicidios

Detienen en CDMX a Sujeto por Presunto Homicidio de Hombre en Anexo de Tlaxcala

Isauro 'N' le habría quitado la vida a su víctima mientras impartía una plática en un centro de rehabilitación del municipio de Chiautempan

Detenido Isauro N Alcaldía Cuauhtémoc CDMX Homicidio Hombre Anexo Chiautempan TlaxcalaIsauro 'N' fue detenido en la colonia Doctores de la alcaldía Cuauhtémoc en CDMX. Foto: Facebook Fiscalía del Estado de Tlaxcala

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Isauro 'N', acusado de homicidio en un anexo de Tlaxcala, es capturado en CDMX. La Fiscalía reafirma su compromiso con la justicia. Infórmate aquí.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+