La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala (FGJE), dio a conocer que a través de la Policía de Investigación, aprehendió a Isauro ‘N’, por su probable participación en el delito de homicidio calificado en el municipio de Chiautempan.

De acuerdo con las investigaciones, el ahora imputado se encontraba interno en un anexo de alcohólicos anónimos, donde la víctima impartía una plática; sin embargo, el investigado, acompañado de otras personas, presuntamente lo agredió, privándolo de la vida.

Derivado de lo anterior, el agente del Ministerio Público integró y consignó la carpeta de investigación ante el Juez de lo Penal, quien, tras analizar los elementos correspondientes, libró la orden de aprehensión respectiva contra el sujeto.

Como parte de las acciones para dar cumplimiento al mandamiento judicial, la Policía de Investigación implementó un operativo de búsqueda que permitió localizar y detener a Isauro ‘N’ en la colonia Doctores de la alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México.

Para ello, se solicitó la colaboración de la Fiscalía de la CDMX, y una vez cumplimentada la orden de aprehensión, el imputado fue trasladado a Tlaxcala, donde quedó a disposición de la autoridad judicial correspondiente para continuar con su proceso legal.

Por último, la FGJE Tlaxcala refrendó su compromiso de abatir el rezago en los expedientes del sistema tradicional y garantizar el acceso a la justicia, con estricto apego a la legalidad y al debido proceso.

Con información de N+

GMAZ