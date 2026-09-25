Narcotráfico

Decomisan Más de 11 Toneladas de Cocaína en el Pacífico; Hay 13 Detenidos

El guardacostas Tampa ha incautado miles de kilos de cocaína en tres operaciones

Guardia Costera de Estados UnidosGuardia Costera de Estados Unidos

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