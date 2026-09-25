El decomiso de más de 11 toneladas de cocaína y la detención de 13 personas al sur de Costa Rica y Panamá, en menos de una semana, es el saldo del operativo 'Pacific Viper' de la Guardia Costera estadounidense.

Las autoridades estadounidenses confiscaron un total de 11 mil 456 kilogramos en tres diferentes incidentes en el Pacífico en tan solo seis días, informó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en un comunicado.

Estos operativos contrastan con los bombardeos de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos contra supuestas lanchas del narcotráfico en el Pacífico y el Caribe, ordenados por el presidente Donald Trump, que han dejado más de 230 muertos en cerca de 70 ataques desde el año pasado, según recuentos de la prensa estadounidense.

En la primera de las últimas operaciones, una aeronave de patrullaje marítimo detectó el 11 de septiembre una embarcación de alta velocidad en el océano Pacífico oriental, al sur de Costa Rica, donde la unidad de Tampa de la Guardia Costera (USCGC) la interceptó con una lancha de abordaje y un helicóptero.

OVER 260,000 TOTAL POUNDS OF COCAINE SEIZED IN OPERATION PACIFIC VIPER.



Over the course of six days in the Eastern Pacific, the @USCG Cutter Tampa seized more than 25,000 pounds of cocaine in three interdictions, bringing the total amount of cocaine seized in Operation Pacific… pic.twitter.com/G29FcFZBQM — Homeland Security (@DHSgov) September 24, 2026

La tripulación del helicóptero disparó como advertencia antes de abordar la nave, donde encontró 3 mil 100 kilogramos antes de hundirla y aprehendió a tres supuestos contrabandistas.

Cinco días después, el 15 de septiembre, detectaron dos embarcaciones sospechosas de narcotráfico al sur de Panamá, las interceptaron, encontraron más de 6 mil 827 kilogramos de cocaína y arrestaron a seis presuntos contrabandistas.

Y, al día siguiente, los agentes desplegaron su lancha de abordaje y un helicóptero contra una embarcación de alta velocidad al sur de Panamá, donde interceptaron a "cuatro presuntos narcoterroristas" e incautaron mil 568 kilogramos de cocaína.

Con estos últimos hechos, la operación 'Pacific Viper' de la Guardia Costera de Estados Unidos suma casi 118 toneladas incautadas de cocaína durante el segundo mandato presidencial de Trump, detalló el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin.

🦅 En este jueves de justicia:

🇺🇸 y 🇲🇽 dan golpes al crimen organizado, aseguran 1.3 toneladas de metanfetamina, 10 kg de fentanilo y 27 toneladas de precursores. Además, inhabilitan 5 drones y frenan el tráfico de armas destinadas a los cárteles. ⚖️🚨 #SegurosJuntos pic.twitter.com/FPxrHzBgop — Embajada de EE.UU. en México (@USEmbassyMEX) September 25, 2026

En otro hecho, la embajada estadounidense en México reveló este jueves el aseguramiento de 1.3 toneladas de metanfetamina, 10 kilos de fentanilo y 27 toneladas de precursores químicos en el país.

Además, se informó que fueron inhabilitados cinco drones y se frenó el tráfico de armas presuntamente destinadas a los cárteles.

HVI