Localizan en Puebla a Niña de Seis Años Reportada como Desaparecida en Nayarit

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) informó que localizó y resguardó a una niña de seis años de edad que contaba con Alerta Amber emitida en el estado de Nayarit, como resultado de actos de investigación y colaboración interinstitucional.

De acuerdo con los antecedentes, la menor de edad fue reportada como desaparecida el 6 de abril de 2026 en el municipio nayarita de Xalisco, por lo que autoridades de dicha entidad solicitaron la colaboración de la FGE Puebla para realizar acciones encaminadas a su búsqueda y localización.

Derivado de labores de campo y gabinete, agentes investigadores de dicha dependencia, en coordinación con elementos de la Policía Municipal de Jolalpan, desplegaron un operativo en la localidad de San Vicente, donde el pasado 22 de septiembre lograron ubicar y recuperar a la niña.

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) localizó y resguardó a una niña de seis años de edad que contaba con Alerta Amber emitida en el estado de Nayarit, como resultado de actos de investigación y colaboración interinstitucional. #FiscalíaInforma… pic.twitter.com/Pak8guiwSc — FGE Puebla (@FiscaliaPuebla) September 25, 2026

Posteriormente, la menor de edad fue presentada ante el Ministerio Público para garantizar su protección y continuar con las diligencias correspondientes.

Asimismo, se dio intervención a la Procuraduría de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Puebla, que asumió su resguardo temporal.

La FGE Puebla dio a conocer que la niña permanecerá bajo protección institucional en tanto se realizan los procedimientos necesarios para su entrega a las autoridades del estado de Nayarit y se da continuidad a la investigación correspondiente.

Con información de N+

GMAZ