Desaparecidos

Localizan en Puebla a Niña de Seis Años Reportada como Desaparecida en Nayarit

La menor de edad contaba con una Alerta Amber activa tras haber sido visto por última vez en abril de 2026 en el municipio nayarita de Xalisco

Localizada San Vicente Jolalpan Puebla Niña Reportada Desaparecida Alerta Ámber Xalisco NayaritLa menor de edad había sido vista por última vez en abril de 2026. Foto: N+

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La FGE Puebla localiza a una niña de seis años con Alerta Amber activa desde abril en Nayarit. Está bajo protección mientras se coordina su regreso.

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