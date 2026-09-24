Aseguran 13 Toneladas de Productos de Tabaco 'Pirata' Durante Cateos en CDMX

La Fiscalía General de la República (FGR) inició una investigación tras realizar cateos en seis inmuebles de la Ciudad de México, donde fueron aseguradas alrededor de 13 toneladas de productos de tabaco presuntamente apócrifos.

Las diligencias se realizaron en domicilios ubicados en las alcaldías Cuauhtémoc y Venustiano Carranza, como parte de una investigación por la probable venta y distribución ilegal de productos de tabaco.

De acuerdo con la información proporcionada por la FGR, los cateos fueron encabezados por el Ministerio Público de la Fiscalía Federal en la Ciudad de México, adscrita a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), con coordinación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de Marina (Marina) y el área de Inteligencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

La investigación comenzó a partir de una denuncia anónima relacionada con la probable venta y distribución ilegal de productos de tabaco, lo que permitió obtener la orden para realizar las diligencias en los seis inmuebles.

Durante los cateos fueron aseguradas alrededor de 650 mil cajetillas de cigarros presuntamente apócrifas, con un peso aproximado de 13 toneladas.

Además de los productos de tabaco, las autoridades localizaron envoltorios que contenían marihuana, bolsas con metanfetamina y cartuchos para arma de fuego.

La FGR informó que integra la investigación correspondiente para determinar lo relacionado con los objetos y productos asegurados durante las diligencias realizadas en la Ciudad de México.

PT