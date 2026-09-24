Seguridad

Aseguran 13 Toneladas de Productos de Tabaco 'Pirata' Durante Cateos en CDMX

La FGR realizó el decomiso de unas 650 mil cajetillas localizadas en seis inmuebles en la Ciudad de México

decomiso tabacoSe decomisaron alrededor de 650 mil cajetillas de cigarros presuntamente apócrifas. Foto: FGR

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Decomiso en CDMX: 13 toneladas de cigarros apócrifos asegurados en cateos. La FGR investiga la venta ilegal de tabaco.

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Operativo en CDMX: 13 Toneladas de Tabaco Apócrifo Incautadas | N+