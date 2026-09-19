El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, destacó la labor de las autoridades mexicanas, que incautaron más de 1.3 toneladas de metanfetamina y 10 kilogramos de fentanilo en la Aduana de Tijuana, Baja California.

El representante diplomático destacó los esfuerzos coordinados entre ambos gobiernos y señaló que "están deteniendo las drogas mortales antes de que lleguen a nuestras comunidades".

"Acciones como esta están dando resultados tangibles", agregó.

El Gabinete de Seguridad informó el viernes que personal de Aduanas y la Guardia Nacional aseguró mil 357 kilos de metanfetamina y 10 kilos de fentanilo, durante una revisión de mercancía en el área de exportación.

La autoridad mexicana indicó que esta operación se relaizó con el apoyo del ejemplar canino RINI, especializado en la detección de sustancias ilícitas. Explicó que el cargamento oculto se identificó al interior de diversas cajas.