Música y conciertos

Nuevo Álbum de U2 Incluye Dueto con Dolly Parton: ‘Su Última Interpretación’

Después de nueve años, la banda irlandesa estrenará un material de larga duración con canciones nuevas

Nuevo Álbum de U2 Incluye Dueto con Dolly PartonU2 Durante su Visita a la CDMX en 2026. Foto: U2

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U2 regresa con 'Carnaval De Luz', su primer álbum en 9 años. Incluye un dueto con Dolly Parton y colaboraciones de Rosalía y Brian Eno.

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