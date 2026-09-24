U2 anunció ‘Carnaval De Luz’, su decimosexto álbum de estudio y el primero con material nuevo en nueve años. El disco, producido por Jacknife Lee, llegará el 13 de noviembre de 2026 y estará integrado por 12 canciones.

El anuncio llega en el año en que la banda formada por Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr. celebra cinco décadas desde sus orígenes. Junto con la presentación del álbum, U2 lanzó ‘Silencio’, una nueva canción acompañada de un videoclip filmado en Ciudad de México.

The Edge describió el material como una colección de canciones “desordenada, provocadora y sagrada”, mientras que Bono adelantó que tendrá guitarras fuertes, bajos profundos y ritmos intensos. El álbum también contará con colaboraciones de Brian Eno, Martin Garrix, Rosalía y Daniel Lanois.

Uno de los temas que más atención ha generado es ‘Torn’, que cerrará el álbum con un dueto entre Bono y Dolly Parton. La canción fue coescrita por U2, Parton y Johnny McDaid, de Snow Patrol, y es descrita como una pieza country sobre la ruptura de vínculos familiares. La grabación terminó siendo la última interpretación vocal registrada de Parton, según el comunicado de U2.

El lanzamiento de ‘Carnaval De Luz’ marcará el regreso de U2 a un álbum de larga duración con canciones inéditas después de ‘Songs of Experience’, publicado en 2017.

Dolly Parton fue una de las figuras más reconocidas de la música country, con una trayectoria de más de seis décadas como cantante, compositora, actriz y empresaria. A lo largo de su carrera lanzó éxitos como Jolene, 9 to 5 y I Will Always Love You, canción que escribió y que posteriormente alcanzó gran popularidad en la voz de Whitney Houston.

Parton murió en 2026, a los 80 años, dejando una carrera que abarcó distintos géneros y generaciones. Su colaboración con U2 en Torn quedó como su última interpretación vocal grabada, de acuerdo con el comunicado sobre 'Carnaval De Luz'-