Miedos, Egos y 'Fuerte No Soy': Intocable en Exclusiva Antes de Show En el Zócalo

Antes de presentarse ante miles de personas en el Zócalo de la Ciudad de México, integrantes del grupo Intocable hablaron de la emoción por tocar en el principal evento de los festejos patrios del país, pero igual compartieron parte de sus temores y egos.

Ricardo Javier Muñoz, el acordeonista y vocalista de la agrupación nacida en Texas, destacó que para ellos la actuación de esta noche del 15 de septiembre es lo más relevante, pues el pasado ya no volverá y el futuro todavía no llega.

"Para mí eso es justo la vida, o sea, nada existe más que lo que estás haciendo en el presente", dijo en entrevista con N+.

René Orlando Martínez, percusionista del grupo, dijo que no hay cómo definir la presentación en el corazón de México.

"Y estar aquí ahora, nosotros en el escenario, viviendo lo que soñamos, es algo... ¿Qué te puedo decir? Es algo inexplicable", añadió.

Previo al show, Intocable recorrió la Plaza de la Constitución, acompañados por este medio.

"Aquí van a estar: '¡Fuerte no soy, fuerte no soy!', '¿Y todo para qué?'. Desde aquí van a estar gritándonos así", emuló "Ricky".

El líder de Intocable abordó, entre otros temas, el ego que se alcanza con la fama, reconociendo que puede ser algo bueno o malo.

"El ego es bueno, el ego puede ser tu amigo, como puede ser tu peor enemigo. El ego es el que te da la patada en el culo y es el que te dice: 'Hey, aliviánate, hay que hacer esto'", indicó.

"No puedes reemplazar el arte que es de corazón, el arte que cría uno mismo y que te nace a ti", añadió.

Los gigantes del norteño-tejano son una de las agrupaciones más influyentes y queridas en el regional mexicano, ya que su estilo es peculiar, además de que sus letras están cargadas de sentimiento, romanticismo y melancolía.

Su origen fue en Zapata, Texas, cuando "Ricky" Muñoz, así como el baterista René Martínez, se unieron para crear la banda. Desde sus primeros discos, demostraron que su esencia musical estaba llena de éxitos que no tardaron en destacar en las listas musicales y en las ventas.

Este año hacen historia al presentarse en el Zócalo de la capital del país, una de las más importantes a nivel internacional.

En el corazón de México, Intocable interpretará sus mejores canciones. Se prevé que el setlist sea similar al que presentan actualmente en su "Cultura Tour 2026", por lo que canciones como ¿Y todo para qué?, Fuerte no soy, Amor maldito o Enséñame a olvidar serán coreadas por miles de personas.

El concierto de Intocable en el Zócalo de CDMX hará una pausa alrededor de las 22:50 horas, debido a que en ese momento iniciará la ceremonia cívica encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional. Sin embargo, luego del tradicional Grito de Independencia y los fuegos artificiales, continuará la música del grupo estelar.