Música y conciertos

Tropicalísimo Apache se Presentará Durante Festejos Patrios en Lerdo, Durango

La banda estará acompañada del grupo musical La Poderosa Banda Rancho Grande durante la celebración del Grito de Independencia en la Plaza Principal.

Tropicalísimo Apache se Presentará Durante Festejos Patrios en Lerdo, DurangoTropicalísimo Apache encabezará los festejos del Grito de Independencia en Lerdo. Foto Facebook: Tropicalísimo Apache

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