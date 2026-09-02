Tropicalísimo Apache se Presentará Durante Festejos Patrios en Lerdo, Durango

El municipio de Lerdo prepara un programa artístico para conmemorar el Grito de Independencia, con la participación de agrupaciones musicales que se presentarán en la Plaza Principal, como parte de las actividades organizadas para la celebración de las fiestas patrias.

El cartel contempla la presentación de Tropicalísimo Apache, de Arturo Ortiz, así como de La Poderosa Banda Rancho Grande, quienes estarán a cargo de amenizar el evento en la Plaza Principal de Lerdo.

De acuerdo con la programación difundida a través de redes sociales por Susy Torrecillas, alcaldesa de Lerdo, las presentaciones se realizarán el 15 de septiembre en la Plaza Principal de Lerdo, por lo que se pidió a la población que desee acudir al evento llegar con anticipación, debido a que se espera una importante afluencia.

En otros municipios de La Laguna también se llevarán a cabo actividades por los festejos patrios. En Gómez Palacio, Conjunto Primavera se presentará a partir de las 18:30 horas en la explanada de la Presidencia Municipal, mientras que en Torreón, el programa contempla la participación de Alfredo Olivas en la Plaza Mayor, a partir de las 19:30 horas.

De esta manera, los tres municipios de la Comarca Lagunera contarán con actividades musicales para acompañar la ceremonia del Grito de Independencia, con presentaciones gratuitas en espacios públicos.