Confirman Concierto de Gorillaz en Guadalajara Este 2026

La agrupación inglesa Gorillaz está próxima a pisar tierras tapatías, ya que confirmaron fecha para este diciembre 2026. En N+ te damos todos los detalles.

De acuerdo con una empresa promotora de espectáculos en México, Gorillaz estará en Guadalajara el próximo 9 de diciembre, en un estadio del municipio de Zapopan como parte de su The Mountain Tour.

La preventa de boletos comenzará el 25 y 26 de agosto, por lo que te sugerimos estar atento a las redes sociales, ya que incluso habrá meses sin intereses.

Cabe mencionar que Gorillaz nunca se ha presentado en Guadalajara, por lo que las expectativas ante este concierto son altas. Además, antes de llegar a la Perla Tapatía, la agrupación se presentará en la Ciudad de México el próximo 20 de noviembre.

Si piensas acudir al concierto te recomendamos adquirir tu boleto desde la preventa o bien, un día después de esta para evitar el quedarte sin acceso.