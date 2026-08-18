Música y conciertos

Confirman Concierto de Gorillaz en Guadalajara Este 2026

No solo Ciudad de México podrá disfrutar de la banca inglesa, sino también los tapatíos.

GorillazSerá la primera vez que Gorillaz se presente en Guadalajara. Foto: Instagram @gorillaz

Destacado

Gorillaz en Guadalajara este 2026. La preventa de boletos es el 25 y 26 de agosto.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+