Música y conciertos

Rod Stewart Cancela Conciertos de Su Gira 'One Last Time' Tras Operación del Corazón

El cantante británico estará fuera de los escenarios al menos un mes a causa de la intervención a la que se sometió y en la que le fue colocado un stent coronario

Rod Stewart se recupera de una operación cardiacaRod Stewart se recupera de una operación cardiaca. Foto: Reuters | Archivo

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