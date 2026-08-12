Rod Stewart Cancela Conciertos de Su Gira 'One Last Time' Tras Operación del Corazón

El cantante Rod Stewart anunció que cancelará varios conciertos de su gira de despedida por Norteamérica debio a una operación de corazón a la que se sometió.

De acuerdo con una publicación hecha en su cuenta de Instagram, el intérprete británico de 81 años estará fuera de los escenarios al menos cuatro semanas.

Stewart se sometió "con éxito a una intervención rutinaria consistente en la implantación de un stent coronario", señala un mensaje en redes sociales.

"Por consejo de sus médicos, se tomará las próximas cuatro semanas para recuperarse", apunta.

En la publicación, se informa que desafortunadamente "esto significa que no será capaz de continuar con las fechas de su gira actual".

¿Cancela conciertos en México?

El autor de Maggie May y Da ya think I'm sexy? estaba en la parte final de su gira 'One Last Time' por Estados Unidos y México, donde tenía programados tres conciertos.

9 de septiembre de 2026: Estadio Borregos, Monterrey.

11 de septiembre de 2026: Coliseo GNP Seguros, Guadalajara.

13 de septiembre de 2026: Palacio de los Deportes, Ciudad de México.

Aunque el posteo no deja claro cuáles serán los conciertos afectados, por el periodo de reposo se cancelarán algunos en EUA y aún no se sabe si en nuestro país.

En la boletera encargada de vender las entradas, aparecen 7 conciertos cancelados en agosto: seis en Las Vegas y uno más en Kansas City, en la Unión Americana.

Sin embargo, los recitales de septiembre, en donde aparecen los tres en México, siguen a la venta. Así que se espera más información en los próximos días.

El cantante de voz ronca y melena rubia ya tuvo que cancelar varias fechas en Estados Unidos por motivos de salud en mayo y junio.

En aquel momento, mencionó que padecía sinusitis y laringitis, e incluso tuvo que recibir oxígeno durante un concierto en Utah.

ICM