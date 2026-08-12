Ángel 'N' Afirma Tener Manos Limpias en Caso Ayotzinapa; Defensa Apelará Vinculación

El exgobernador de Guerrero, Ángel "N", aseguró que tiene las manos limpias y la conciencia tranquila, ante las acusaciones de su presunta implicación en la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Brugos de Ayotzinapa.

La defensa del exgobernador dijo que apelará la vinculación a proceso contra su cliente, decretada la madrugada de este miércoles.

"Apelaremos y haremos un esfuerzo por tratar de demostrar plenamente su inocencia en las próximas etapas", dijo el abogado Guillermo Barradas.

Durante la audiencia en que se definió su situación jurídica, el acusado pidió la palabra para defenderse de las imputaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), que le atribuye el presunto ocultamiento de información sobre el paradero de los normalistas.

Ángel "N" dijo que es falso que tuviera información de donde se localizaban los jóvenes, desaparecidos entre la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

Argumentó que durante su gobierno, ayudó a las autoridades ministeriales que tomaron el caso y estaba consciente de esa colaboración.

La FGR lo detuvo el 6 de agosto pasado, debido a que, presuntamente, ordenó destruir grabaciones tomadas por cámaras del Palacio de Justicia de Iguala, donde se muestra que al menos 15 normalistas fueron cambiados de un autobús a otro por policías municipales y otros hombres armados.

Según la acusación, el ex gobernador ordenó desaparecer dicho video, evitando que se pudiera conocer la identidad de los agresores.

El acusado dijo que no tenía vínculos con la delincuencia organizada, que nunca se sentó con ellos y que la persona que lo acusaba de recibir el video con las grabaciones le exigió que la nombrara procuradora, magistrada o jueza, pero que no lo hizo.

En la comparecencia, que se extendió desde el martes 11 de agosto hasta la madrugada de este miércoles 12, Ángel "N" se dirigió al juez Mario Elizondo Martínez para pedirle que no lo vinculara a proceso.

Sin embargo, los 31 datos de prueba presentados por la defensa no fueron suficientes y el juzgador determinó que el exmandatario estatal sea sometido al inicio formal del juicio penal por el delito de desaparición forzada.

Las madres piden justicia

En la audiencia desarrollada en el Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya también estuvieron presentes padres y madres de los 43 normalistas.

Al menos cuatro madres de familia de los estudiantes pidieron al juez de control que mantuviera en prisión al exgobernador de Guerrero.

Dijeron que Ángel "N" sabía dónde estaban sus hijos, que como gobernador tuvo información del caso, y que a casi 12 años de qué ocurrieron los hechos mantendrán su lucha.

Al salir de la audiencia, algunos padres de los normalistas de Ayotzinapa reiteraron que el acusado sí tuvo responsabilidad en la desaparición de los normalistas.

"Nosotros siempre hemos dicho que él tiene mucha culpa de la desaparición de nuestros hijos, y es importante estar aquí para ver qué cosa era lo que él dice, y lo que nosotros pedimos, que se haga justicia porque llevamos, ya hace 12 años, y no tenemos ninguna respuesta", dijo Joaquina García.

“Aguirre ha sido una persona señalada desde el principio porque como gobernador creemos que en 24 horas hubiera sido capaz de rescatar a nuestros hijos, y eso nos da mucho coraje porque realmente no hizo nada por rescatar a nuestros hijos", añadió Dani Álvarez.

Ángel "N" solicitó licencia formal a su cargo como gobernador de Guerrero el 23 de octubre de 2014, motivado por la fuerte crisis política y la presión social derivadas de la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa ocurrida un mes antes.

Posteriormente, en abril de 2015, formalizó su salida definitiva e irrevocable del gobierno estatal.

Ahora enfrenta a la justicia y su próxima audiencia será en diciembre. Aunque padece hipertensión y apnea, y tiene 70 años, el juez del caso dijo que puede recibir tratamiento en el penal del Altiplano, donde ordenó que permanezca recluido.

Con información de Mario Torres

ASJ