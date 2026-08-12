Política

Ángel 'N' Afirma Tener Manos Limpias en Caso Ayotzinapa; Defensa Apelará Vinculación

Durante la audiencia en que se definió su situación jurídica, el acusado pidió la palabra para defenderse de las imputaciones

AyotzinapaEl acusado dijo que no tenía vínculos con la delincuencia organizada, que nunca se sentó con ellos. Foto: Cuartoscuro.

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