Vacunas Infantiles en EUA: OMS Critica Cambios de Trump y Alerta por Menores Desprotegidos

La Organización Mundial de la Salud (OMS) criticó los cambios en las nuevas políticas de vacunación infantil del presidente Donald Trump, en N+ te detallamos qué dijo sobre la inmunización en Estados Unidos.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, señaló que las decisiones relacionadas con las vacunas deben sustentarse en evaluaciones científicas independientes y transparentes, y no en consideraciones políticas.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que modifica las recomendaciones federales de vacunación para menores. Con el nuevo esquema, el número de enfermedades para las que se recomienda la inmunización general pasa de 18 a 11.

Además, algunas vacunas quedaron sujetas a criterios relacionados con el nivel de riesgo o a decisiones tomadas entre padres y médicos. Entre ellas se encuentran las correspondientes a influenza, covid-19, hepatitis A y B, rotavirus y meningitis.

La disposición también contempla una revisión del calendario federal de vacunación infantil.

OMS advierte sobre posibles riesgos

Tedros sostuvo que las modificaciones no consideran adecuadamente aspectos estudiados durante décadas, como las edades en las que los niños presentan mayor vulnerabilidad, el momento en que una vacuna ofrece mayor protección, el número de dosis requerido y cuáles inmunizaciones pueden aplicarse de manera simultánea.

El titular de la OMS también advirtió que retrasar las vacunas o separar dosis sin una justificación médica no necesariamente aumenta su seguridad y podría dejar a algunos menores sin protección durante periodos en los que son susceptibles a determinadas enfermedades.

La organización internacional sostiene que las vacunas constituyen una de las principales herramientas para prevenir enfermedades graves y muertes durante la infancia.

La modificación del esquema ocurre en medio del debate impulsado por Trump y su administración sobre la seguridad de algunas vacunas.

El presidente estadounidense ha relacionado la vacunación con el incremento de los casos de autismo y ha cuestionado específicamente la seguridad de la vacuna triple vírica. Sin embargo, investigaciones científicas realizadas durante décadas no han encontrado una relación causal entre las vacunas y el autismo.

La controversia se produce además mientras Estados Unidos enfrenta un repunte de enfermedades que pueden prevenirse mediante vacunación, incluido el sarampión, que ha alcanzado niveles no vistos en décadas.

La OMS mantiene su postura de que las políticas de inmunización deben establecerse a partir de la evidencia científica disponible y de evaluaciones sobre los beneficios y riesgos para la población infantil.

FBPT