Internacional

Vacunas Infantiles en EUA: OMS Critica Cambios de Trump y Alerta por Menores Desprotegidos

El presidente estadounidense redujo las vacunas recomendadas para niños de 18 a 11

Vacunación contra el sarampión en CDMXJornada de vacunación. Foto: Cuartoscuro

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