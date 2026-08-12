Tráfico vehicular

Tiempo de Cruce a San Diego desde Mexicali Hoy 12 de Agosto: Actualización de Filas

¿Mucho tráfico para cruzar? Consulta las filas de espera en las Garitas de Mexicali hoy miércoles 12 de agosto

Garitas de MexicaliTiempo de Cruce a San Diego desde Mexicali Hoy: Así Están las Garitas | Foto: N+

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