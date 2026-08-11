Tráfico vehicular

Cruce Fronterizo en Mexicali Hoy 11 de Agosto de 2026: Tiempo de Espera en las Garitas

¿Mucho tráfico para cruzar? Consulta las filas de espera en las Garitas de Mexicali hoy martes 11 de agosto

Garitas MexicaliFoto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+