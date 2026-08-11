Movilidad

Carreteras con Bloqueos Hoy: En Estos Tramos Hay Cierres este 11 de Agosto de 2026

¿Viajas hoy por autopista en México? Te compartimos en dónde hay afectaciones viales y climáticas

Carretera de Baja CaliforniaTráfico en una carretera de Baja California. Foto: Cuartoscuro

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