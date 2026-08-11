Carreteras con Bloqueos Hoy: En Estos Tramos Hay Cierres este 11 de Agosto de 2026

Desde temprano hoy, 11 de agosto de 2026, hay bloqueos en carreteras, en N+ te compartimos cuáles son los tramos con cierres para que lo consideres en tu traslado.

De acuerdo con los reportes proporcionados por Caminos y Puentes Federales (Capufe), en ciertos tramos hay cierres parciales, circulación intermitente y condiciones climáticas adversas.