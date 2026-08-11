Carreteras con Bloqueos Hoy: En Estos Tramos Hay Cierres este 11 de Agosto de 2026
¿Viajas hoy por autopista en México? Te compartimos en dónde hay afectaciones viales y climáticas
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Desde temprano hoy, 11 de agosto de 2026, hay bloqueos en carreteras, en N+ te compartimos cuáles son los tramos con cierres para que lo consideres en tu traslado.
De acuerdo con los reportes proporcionados por Caminos y Puentes Federales (Capufe), en ciertos tramos hay cierres parciales, circulación intermitente y condiciones climáticas adversas.
3:23 horas: se reportaron condiciones climáticas adversas en el kilómetro 289 de la autopista Cuernavaca-Acapulco, debido a la presencia de lluvia.
6:41 horas: se registró un cierre parcial de circulación en el kilómetro 133, con dirección a Cuernavaca, debido a la atención de un accidente provocado por una salida del camino y un choque contra un talud.
3:27 horas: hubo un cierre parcial de circulación en el kilómetro 44 de la Autopista México-Querétaro, con dirección a la CDMX, debido a la reducción de carriles por la atención de un accidente, derivado de un choque.
3:36 horas: la circulación fue restablecida en este punto del km 44 de la Autopista México-Querétaro luego de que el accidente fuera atendido.
6:13 horas: Capufe reportó cierre parcial de circulación en el kilómetro 206 de la Autopista Gutiérrez Zamora-Tihuatlán, donde se presenta circulación intermitente en ambos sentidos debido a la atención de un accidente.
6:39 horas: En esta misma Autopista Gutiérrez Zamora-Tihuatlán se reportaron condiciones climáticas adversas, debido a la presencia de neblina.
FBPT