Obras, Lluvia y Accidentes en la Autopista del Sol Hoy 11 de Agosto de 2026

Las vacaciones de verano para los estudiantes del nivel básico de la Secretaría de Educación Pública (SEP) comenzaron oficialmente el 15 de julio y se espera que millones de familias salgan del Valle de México para disfrutar destinos turísticos como el puerto de Acapulco durante los próximos días a través de la Autopista del Sol, y en N+ te mantenemos al tanto de posibles afectaciones en esta vía.

El viaje hacia las playas del puerto guerrerense no está exento de posibles bloqueos, accidentes, manifestaciones o inclemencias del tiempo que afecten el tránsito vehicular, desde el inicio en la caseta de Tlalpan, hasta la costera Miguel Alemán.

Toda esa extensión de la Carretera Federal 95D es conocida como la Autopista del Sol. No obstante, tiene varios tramos y, para algunos, el comienzo de la vía es a partir de Cuernavaca, Morelos.

Los vacacionistas deben pasar por al menos cinco casetas antes de llegar a la ciudad costera, cuyos costos actuales ya te contamos en otra nota.

¿Hay afectaciones en la Autopista del Sol?

Capufe informó que del 4 de agosto al 3 de septiembre se realizarán trabajos para la construcción de un muro monolítico del kilómetro 328 al 329, dirección Cuernavaca.

Este lunes 10 de agosto, los incidentes más recientes que se reportaron fueron:

18:27 Horas. Se informó de carga vehicular, sin reporte de incidente en la Autopista Cuernavaca-Acapulco, km 98, dirección Cuernavaca.

20:11 Horas. Se registró lluvia del kilómetro 19 al 27 de la autopista México-Cuernavaca.

En tanto este martes 11 de agosto de 2026, se reportó:

01:24 Horas. Se informó que en la Autopista Cuernavaca-Acapulco, se registraba lluvia en el km 289.

03:23 Horas. Se informó que continuaba la lluvia en el km 289, de la Autopista Cuernavaca–Acapulco.

05:06 Horas. En la Autopista Cuernavaca-Acapulco, km 133, dirección Cuernavaca, se reportó reducción de carriles por atención de accidente (salida del camino y choque contra talud).

06:16 horas: Reducción de carriles en el km 48 de la autopista México-Cuernavaca, dirección Cuernavaca, por atención de accidente (salida del camino y volcadura de automóvil).

06:41 horas: Reducción de carriles en la autopista Cuernavaca-Acapulco, km 133, dirección Cuernavaca, por atención de accidente (salida del camino y choque contra talud).

07:14 horas: Restablecimiento de la circulación en el km 48 de la autopista México-Cuernavaca, dirección Cuernavaca, tras atención de accidente.

07:41 horas: Restablecimiento de la circulación en la autopista Cuernavaca-Acapulco, km 133, dirección Cuernavaca, tras atención de accidente.

Cobro de peaje

Además, para que lo tomes en cuenta, CAPUFE informó que a partir del 15 de julio de 2026 en la Caseta de Tlalpan el cobro del peaje se realiza de la siguiente manera.

En efectivo por los carriles centrales.

Con TAG en todos los demás carriles.

Con información de Capufe.

LECQ