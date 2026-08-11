Movilidad

Obras, Lluvia y Accidentes en la Autopista del Sol Hoy 11 de Agosto de 2026

En este periodo vacacional te contamos si hay afectaciones en la autopista para que puedas planear tu trayecto en caso de ocupar la vía

Autopista México-Cuernavaca con cierre de circulaciónCierre de circulación en la autopista México-Cuernavaca. Foto: X @GN_Carreteras
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