Seguridad

Indagan Supuesto Centro de Huachicol a 200 Metros de Oleoducto de Pemex

Las fuerzas federales buscan un túnel que, presumiblemente, se construyó en esa zona y llegaría a la tubería del oleoducto de Pemex para robar el hidrocarburo

Video
Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial.
Aseguran Centro de Distribución Ilegal de Hidrocarburos Cerca de Refinería en Tamaulipas

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Autoridades federales investigan un centro de distribución ilegal de hidrocarburos cerca de un oleoducto de Pemex. Se busca un túnel secreto

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+