Indagan Supuesto Centro de Huachicol a 200 Metros de Oleoducto de Pemex

Autoridades federales investigan un presunto centro de distribución ilegal de hidrocarburos de Petróleos Mexicanos (Pemex), ubicado en tres predios de la calle Camelia del fraccionamiento Bugambilias, en el municipio de Victoria, Tamaulipas.

A 200 metros de ahí está la Línea 2 del oleoducto subterráneo de petróleo crudo de 24 pulgadas de Pemex, que conecta a la refinería de Ciudad Madero, en Tamaulipas, con la de Cadereyta, en Nuevo León. Este camino corre a un costado de la Carretera Federal 101, que comunica a Ciudad Victoria con Matamoros, y se estima que este oleoducto tiene capacidad aproximada de 160 mil barriles diarios de crudo.

El viernes 7 de agosto 2026, elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), de Seguridad Pública Federal, de la Marina y Pemex catearon y aseguraron los tres predios, que juntos suman 10 mil metros cuadrados.

Las propiedades fueron bardeadas, colocaron docenas de cámaras de seguridad y construyeron un galerón, donde guardaban vehículos de alta gama.

Las fuerzas federales buscan un túnel que, presumiblemente, se construyó en esa zona y llegaría a la tubería del oleoducto de Pemex para robar el hidrocarburo.

Los huachicoleros quitaron los postes metálicos amarillos, letreros de advertencia y marcas en el suelo que había colocado Pemex para señalar el paso del oleoducto. Las señalizaciones de Pemex aparecían en la entrada de la calle Camelias y sobre la Carretera Federal 101.

En uno de los predios hay 16 tanques de almacenamiento tipo frac tanks, que son contenedores móviles de acero, con capacidad de 80 mil litros cada uno. Cada tanque frac tank cuesta un millón 300 mil pesos.

También hay docenas de contenedores tipo IBC “tote” y una docena de camiones y vehículos. En el predio hay estacionadas más de 20 pipas y tractocamiones de las empresas “Activ Ambiental” y “Aviltrex”.

Construcción millonaria

En internet, "Activ Ambiental" aparece registrada como operadora de dichos terrenos.

Los dueños de esta infraestructura, que empezaron a construirla desde 2022, habrían invertido cerca de 100 millones de pesos para su funcionamiento.

Las empresas referidas ofrecen en internet servicios de recolección y transporte de materiales y residuos peligrosos, así como venta de combustible alterno.

Las autoridades investigan si comercializan hidrocarburo robado de los ductos de Pemex, conocido como "huachicol".

Ninguna de las dos empresas tiene permiso de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), ni de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) para transportar y almacenar residuos peligrosos y cualquier tipo de combustible.

La empresa Activ Ambiental, con domicilio en Ciudad Victoria, no aparece constituida en el Registro Público de la Propiedad, pero ofrece servicio de transporte en una decena de entidades.

Mientras que Aviltrex fue constituida en marzo de 2023 en San Luis Potosí, por Víctor Hugo Ávila Meza y Hugo Ávila Víveros.

En un permiso de la Semarnat registraron una dirección en la calle Juan Bautista 138, colonia Revolución Verde, en Ciudad Victoria, pero el número no aparece en la nomenclatura.

En agosto de 2023, en Atotonilco de Tula, Hidalgo, fuerzas federales aseguraron dos tractocamiones, una retroexcavadora y un vehículo tipo cisterna con 24 mil litros de combustible robado, todos de la empresa Aviltrex.

Reportes financieros señalan que el robo de hidrocarburos de los ductos de Pemex dejó una pérdida de 9 mil 180 millones pesos, entre abril y junio de este año.

El Observatorio Ciudadano Igavim reportó que en el primer trimestre de 2026 se identificó una toma clandestina en ductos de Pemex cada 51 minutos con 27 segundos a nivel nacional.

Con información de Fátima Monterrosa

ASJ