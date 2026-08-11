Seguridad

Cae el ‘X1’, Ligado a ‘Los Caballeros Templarios’: Plan Michoacán Suma 950 Detenciones

El secretario Omar García Harfuch señala que con el Plan de Michoacán por la Paz y la Justicia van 950 personas detenidas

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Operativos en Michoacán detienen a 'X1' y 11 más, ligados a Los Caballeros Templarios. Armas, vehículos y dinero asegurados. La SSPC intensifica la lucha contra la extorsión.

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