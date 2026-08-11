Cae el ‘X1’, Ligado a ‘Los Caballeros Templarios’: Plan Michoacán Suma 950 Detenciones

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó hoy, 11 de agosto de 2026, que en operativos conjuntos, realizados en Michoacán, fue detenido Cristian Maximiliano 'N', alias X1, vinculado con una célula de Los Caballeros Templarios, en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión.

El secretario García Harfuch detalló que el X1 fue arrestado, junto con otras 11 personas, durante cateos simultáneos ejecutados en los municipios de Uruapan y Ziracuaretiro, en Michoacán, encabezados por elementos de la SSPC, de la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), de la Guardia Nacional (GN) y de la Fiscalía General de la República (FGR), con información del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

Señaló que dichas acciones responden a la lucha contra "grupos dedicados a extorsionar a productores, comerciantes, transportistas y empacadoras de los sectores aguacatero, ganadero y cárnico".

En los 11 cateos, las autoridades aseguraron seis armas de fuego, vehículos, un inhibidor de señal, equipo táctico, narcóticos y dinero en efectivo.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana subrayó que “quienes amenazan a las familias y pretenden enriquecerse a costa del trabajo de productores, comerciantes y transportistas serán investigados, detenidos y llevados ante la justicia”.

En la conferencia mañanera de hoy, el secretario García Harfuch detalló que el X1 y las otras 11 personas fueron arrestados el 10 de agosto de 2026 y que todos están señalados de manera directa con el cobro de extorsión.

“Esta acción permite identificar a otros integrantes de una misma célula y continuar afectando su capacidad para extorsionar y perjudicar la actividad productiva de Michoacán”, mencionó García Harfuch.

Entre los detenidos figuran las siguientes personas:

Cristian Maximiliano ‘N’, alias X1.

José Luis ‘N’, de 52 años de edad.

Katia Valeria ‘N’, de 25 años.

José Manuel ‘N’, de 42 años.

Miguel Ángel ‘N’, de 27 años.

Marvin Antonio ‘N’, de 21 años.

Esmeralda Rubí ‘N’, de 25 años.

Anyi Estephani ‘N’, de 20 años.

Suman 950 detenidos con Plan Michoacán por la Paz y la Justicia

García Harfuch informó que mediante la estrategia del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, 950 personas han sido detenidas, de noviembre de 2025 a julio de 2026.

Destacó que como resultado de este trabajo coordinado, se han realizado operaciones contra objetivos prioritarios, relacionados con homicidios, extorsiones, secuestros, narcomenudeo y privación ilegal de la libertad.

Recalcó que las acciones del Plan de Michoacán por la Paz y la Justicia “tienen atención especial a productores de aguacate y limón, empacadoras, comerciantes empresarios”, con el objetivo de “reducir la capacidad de grupos delictivos para extorsionar, agredir, reclutar jóvenes, controlar territorios y afectar las actividades económicas de las que dependen miles de familias”.