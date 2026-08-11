Tráfico vehicular

Reporte de Garitas Tijuana Hoy 11 de Agosto del 2026: Actualización de Filas y Tiempos

¿Mucho tráfico para cruzar? Consulta las filas de espera en las Garitas de Tijuana hoy martes 11 de Agosto

Cruce Fronterizo en Tijuana Hoy: Tiempo de Espera en las GaritasFoto: N+

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