Reporte de Garitas de Mexicali En Vivo Hoy 7 de Agosto: Tiempos de Espera en la Línea
¿Mucho tráfico para cruzar? Consulta las filas de espera en las Garitas de Mexicali hoy viernes 7 de agosto
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¿Mucho tráfico para cruzar? Consulta las filas de espera en las Garitas de Mexicali hoy viernes 7 de agosto
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La espera en los cruces fronterizos de las Garitas de Mexicali este viernes 7 de agosto presentan tiempos variables, de acuerdo con el reporte de garitas en vivo.
Carril Normal: 5 minutos | 1 línea abierta
SENTRI: 5 minutos | 2 líneas abiertas
Ready Lane: 5 minutos | 1 línea abierta
Carril Normal Peatonal: 5 minutos | 2 líneas abiertas
Carril Normal: 1 hora | 3 línea abierta
SENTRI: 5 minutos | 3 líneas abiertas
Ready Lane: 1 hora | 3 líneas abierta
Carril Norma peatonal: 5 minut0s | 2 líneas abierta
Ready Lane peatonal: 5 minutos | 2 líneas abierta
Autoridades recomiendan a las y los conductores planear su cruce con anticipación, considerar el uso de carriles rápidos cuando sea posible y mantenerse atentos a los reportes en tiempo real, ya que los tiempos pueden variar conforme avanza el día.
APG