Tráfico vehicular

Reporte de Garitas de Mexicali En Vivo Hoy 7 de Agosto: Tiempos de Espera en la Línea

¿Mucho tráfico para cruzar? Consulta las filas de espera en las Garitas de Mexicali hoy viernes 7 de agosto

Garitas MexicaliFoto: N+

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