Seguridad

Colocan Mensajes en Laguna del Carpintero Exigiendo Justicia por Danna Yanina "N" en Caso Dafne

Colocan diversos mensajes en la Laguna del Carpintero ubicada en Tampico Tamaulipas para exigir justicia por Danna Yanina "N", vinculada a proceso por posible participación en el caso Dafne Zapata.

Colocan Pancartas en la Laguna del Carpintero para Exigir Justicia por Danna Yanina "N"Colocan Pancartas en la Laguna del Carpintero para Exigir Justicia por Danna Yanina "N". Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Mensajes en Tampico piden justicia para Danna Yanina, vinculada al feminicidio de Dafne Zapata. La Laguna del Carpintero se convierte en un escenario de protesta.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+