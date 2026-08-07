Colocan Mensajes en Laguna del Carpintero Exigiendo Justicia por Danna Yanina "N" en Caso Dafne

Desde la noche del jueves 6 de agosto, un contingente colocó diversos mensajes en el puente peatonal de la Laguna del Carpintero, ubicada en Tampico, para exigir justicia para Danna Yanina "N", quien se encuentra vinculada a proceso por su presunta participación en el feminicidio de Dafne Zapata Quintos.

Entre los mensajes instalados se pueden leer frases como: "Justicia para Danna Yanina", "Justicia para Dafne y Danna Yanina", "Ni una más", entre otros.

Colocan Pancartas en la Laguna del Carpintero para Exigir Justicia por Danna Yanina "N". Foto: N+

Los anuncios llamaron la atención de quienes transitan por la zona, ya que algunos peatones se detuvieron para observar los mensajes colocados a lo largo del puente.

Así fue la audiencia de vinculación a proceso

La autoridad judicial determinó la vinculación a proceso después de que el representante social presentara datos de prueba que establecen la probable participación de la imputada en los hechos registrados el pasado 16 de julio, en las instalaciones de la academia militarizada ubicada en el municipio de Ciudad Madero.

La resolución fue emitida este martes, tras una audiencia que se prolongó durante varios días y que incluso fue suspendida temporalmente luego de que la imputada presentara una crisis nerviosa y requiriera atención médica.

La vinculación a proceso de Danna Yanina "N" fue confirmada por el padre de Dafne tras el término de la audiencia celebrada esta tarde.