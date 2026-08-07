Seguridad

Marchan en Ciudad Madero Exigiendo Justicia por Dafne Zapata Frente a la Academia Militarizada

Decenas de personas marcharon desde la Presidencia Municipal de Ciudad Madero hasta la Academia Militarizada, donde Dafne Zapata Quintos perdió la vida.

Marchan en Ciudad Madero Exigiendo Justicia por Dafne Zapata Frente a la Academia MilitarizadaMarchan en Ciudad Madero Exigiendo Marchan en Ciudad Madero Exigiendo Justicia por Dafne Zapata Frente a la Academia Militarizada. Foto: N+

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Manifestantes piden justicia por Dafne Zapata y que se investigue a más involucrados en la Academia Militarizada.

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