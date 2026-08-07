Marchan en Ciudad Madero Exigiendo Justicia por Dafne Zapata Frente a la Academia Militarizada

Amigos y ciudadanos marcharon la noche de este jueves 6 de agosto de 2026 por las calles de Ciudad Madero para exigir justicia por el feminicidio de Dafne Zapata Quintos.

La movilización comenzó frente a la Presidencia Municipal y concluyó en las instalaciones de la Academia Militarizada Doenitz, donde la adolescente perdió la vida y cuyo caso ha generado indignación dentro y fuera de Tamaulipas.

Exigen que haya más personas investigadas por el caso Dafne

Frente al plantel, los manifestantes reclamaron que las investigaciones no se limiten a las tres personas detenidas hasta el momento y pidieron que también se indague la posible participación de otros integrantes de la institución.

Durante la protesta, señalaron directamente a familiares del director de la academia que laboraban en el plantel, al considerar que también podrían tener responsabilidad por los presuntos actos de violencia y las condiciones en las que eran tratados los estudiantes.

Con consignas como "No fue un crimen, fue feminicidio" y "Justicia para Dafne", los asistentes reiteraron su exigencia de que el caso no quede impune.

La academia militarizada permanece cerrada

La Academia Militarizada Doenitz, ubicada sobre la avenida Francisco Sarabia, permanece cerrada mientras continúan las investigaciones por parte de las autoridades.

El inmueble ocupa un edificio que anteriormente albergó distintos negocios y al que la institución se trasladó hace poco más de un año, luego de dejar su anterior sede.

Continúan las diligencias por el caso

Mientras las investigaciones siguen su curso, este jueves está programada una audiencia relacionada con Gabriel "N", padre de Dafne, quien enfrenta un proceso judicial por una acusación de violación en agravio de la menor.

El caso de Dafne Zapata ha provocado una ola de manifestaciones en distintas entidades del país, donde familiares, colectivos y ciudadanos mantienen el llamado para que todos los responsables sean llevados ante la justicia.