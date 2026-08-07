Inicia Audiencia Contra el Padre de Dafne Zapata en Mante; Madre Exige Justicia por su Hija

Este viernes 7 de agosto de 2026 inició en el Centro Integral de Justicia de El Mante la audiencia contra Gabriel "N", padre de Dafne Zapata Quintos, quien enfrenta un proceso por el presunto delito de violación en agravio de la menor.

Antes de ingresar a la sala, el abogado de la familia, Víctor Paz Jiménez, informó que el imputado solicitó participar de manera virtual, petición que fue autorizada por la autoridad judicial.

El litigante expresó que confía en que la audiencia se desarrolle sin incidentes y adelantó que ofrecerá detalles una vez concluya la diligencia.

Madre de Dafne Exige Justicia

Alejandra Quintos, madre de Dafne, aseguró que enfrentará este proceso judicial mientras continúa exigiendo justicia por el feminicidio de su hija.

"He estado llorando toda la noche. Se me juntaron los dos casos y tengo que hacer justicia como lo he hecho desde el 2019 por mi bebita", expresó antes de ingresar a la audiencia.

La madre recordó que la denuncia contra Gabriel "N" fue presentada hace varios años y afirmó que desde entonces ha enfrentado una serie de recursos legales que, a su consideración, han retrasado el avance del caso.

"Yo he peleado por mi hija desde el 2019. Él ha metido amparos y recursos para evadir su responsabilidad", señaló.

Alejandra Quintos también criticó que el padre de Dafne no se presentara físicamente a la audiencia.

Además, sostuvo que continuará impulsando ambos procesos judiciales: el relacionado con la denuncia presentada en 2019 y el feminicidio de Dafne, ocurrido en la Academia Militarizada Doenitz, en Ciudad Madero.