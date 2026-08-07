Seguridad

Inicia Audiencia Contra el Padre de Dafne Zapata en Mante; Madre Exige Justicia por su Hija

Alejandra Quintos llegó este viernes al Centro Integral de Justicia de El Mante, donde inició la audiencia contra el padre de Dafne Zapata.

Inicia Audiencia Contra el Padre de Dafne Zapata en Mante; Madre Exige Justicia por su HijaInicia Audiencia Contra el Padre de Dafne Zapata en Mante; Madre Exige Justicia por su Hija. Foto: Alejandra Quintozz

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Alejandra Quintos, madre de Dafne Zapata, enfrenta dos procesos judiciales buscando justicia. La audiencia contra el padre de Dafne comienza hoy.

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