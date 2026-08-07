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Aviso Urgente de Protección Civil por Clima Hoy: Llama a Evitar Salir a Esta Hora

Aquí te informamos todos los detalles sobre el clima de hoy, con lluvias y calor extremo, en México

Tormenta eléctrica en MéxicoTormenta eléctrica en Cuernavaca, Morelos. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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¡Atención México! Protección Civil alerta sobre clima extremo hoy. Lluvias fuertes y calor de más de 45°C en varios estados. Infórmate y cuida tu salud.

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