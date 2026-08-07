Aviso Urgente de Protección Civil por Clima Hoy: Llama a Evitar Salir a Esta Hora

México tendrá hoy clima extremo con lluvias muy fuertes y calor, por lo que la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) alertó a la población; aquí te informamos los detalles sobre el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para este viernes, 7 de agosto de 2026, y cual es el momento del día más crítico.

Clima en México hoy

El SMN indicó que para hoy se preven lluvias muy fuertes en varios estados de la República mexicana, por el monzón mexicano, canales de baja presión, una circulación ciclónica, inestabilidad atmosférica y el desplazamiento de la onda tropical 25.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, las fuertes lluvias podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y granizo, y provocarían encharcamientos e inundaciones, por lo que pidió a la población seguir las recomendaciones de Protección Civil.

Además, el SMN señaló que la ola de calor seguirá afectando varias entidades, con temperaturas superiores a los 45 grados centígrados.

Aviso por clima extremo en México

Este viernes, Coordinación Nacional de Protección Civil lanzó un aviso por el clima de hoy, en México.

En un comunicado, la CNPC pidió a la población mantener las medidas preventivas y de autocuidado ante el pronóstico del clima.

Por el calor extremo, recomendó “moderar la actividad física intensa al aire libre durante las horas de mayor radiación solar, procurando realizar ejercicio únicamente en las primeras horas de la mañana o al anochecer”.

Además, dio una serie de recomendaciones para hacer frente al calor, con las siguientes medidas:

Mantenerse hidratado con el consumo de abundantes líquidos.

Usar protector solar.

Prestar especial atención y cuidado a la población vulnerable: niñas, niños, adultos mayores y personas enfermas.

Lista de estados con tormentas hoy

Nayarit.

Jalisco.

Lista de estados con lluvias fuertes

Sonora.

Chihuahua.

Sinaloa.

Colima.

Michoacán.

Estado de México.

Morelos.

Puebla.

Guerrero.

Lista de estados con chubascos o lluvias puntuales

Durango.

Ciudad de México (CDMX).

Veracruz.

Oaxaca.

Chiapas.

Tabasco.

Campeche.

Yucatán.

Quintana Roo.

Lista de estados con intervalos de chubascos y lluvias aisladas

Baja California Sur.

Coahuila.

Nuevo León.

Tamaulipas.

San Luis Potosí.

Zacatecas.

Guanajuato.

Querétaro.

Hidalgo.

Tlaxcala.

Baja California.

Aguascalientes.

Lista de estados con calor extremo

Baja California: Más de 45 grados centígrados.

Lista de estados con entre 40 y 45 grados centígrados

Baja California Sur.

Sonora.

Sinaloa.

Chihuahua.

Nuevo León.

Tamaulipas.

Oaxaca.

Yucatán.

Quintana Roo.

Lista de estados con entre 25 y 40 grados centígrados

Coahuila.

Durango.

Zacatecas.

Nayarit.

Jalisco.

Colima.

Michoacán.

Guerrero.

San Luis Potosí.

Morelos.

Puebla.

Veracruz.

Chiapas.

Tabasco.

Campeche.

Lista de estados con temperaturas de entre 30 y 35 grados centígrados

Aguascalientes.

Guanajuato.

Querétaro.

Hidalgo.

Estado de México.

¿A qué hora va a llover en CDMX hoy?

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) alertó que para la CDMX se pronostican lluvias fuertes a muy fuertes e intervalos de chubascos hoy, con posibles descargas eléctricas y granizo.

La dependencia señaló que podría empezar a llover, en gran parte de la CDMX, a partir de las 15:00 horas y hasta las 22:00 horas.

Mantente informado sobre el pronóstico del tiempo, a través de N+, donde todos los días encontrarás las últimas noticias sobre el clima en México y en la Ciudad de México.

RMT