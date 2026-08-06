Hombre se Queda Dormido en Fila de Puente Internacional de Ciudad Juárez; se Hizo Viral

Un automovilista protagonizó un momento inusual en el Puente Internacional Libre, en Ciudad Juárez, al quedarse dormido mientras esperaba avanzar en la fila para cruzar hacia Estados Unidos.

El hecho fue captado en video y posteriormente difundido en redes sociales, donde rápidamente se viralizó. En las imágenes se observa que la fila de vehículos comienza a avanzar, mientras el conductor permanece detenido sin percatarse de que el carril frente a él ya estaba despejado.

Varios automovilistas intentaron llamar su atención haciendo sonar el claxon; sin embargo, el hombre no reaccionó de inmediato.

Agente fronterizo lo despertó

De acuerdo con las imágenes compartidas en redes sociales, un agente de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza se acercó al vehículo y logró despertar al conductor para que continuara su marcha.

El video generó una amplia conversación entre usuarios de redes sociales. Mientras algunos tomaron la escena con humor, otros consideraron que el episodio refleja el cansancio que enfrentan diariamente quienes realizan largas esperas en los cruces internacionales y cumplen extensas jornadas laborales.

Hasta el momento, no se reportaron incidentes derivados de este hecho, que quedó registrado en video y se convirtió en uno de los temas más comentados entre usuarios de redes sociales en Ciudad Juárez.