Tráfico vehicular

Hombre se Queda Dormido en Fila de Puente Internacional de Ciudad Juárez; se Hizo Viral

Un automovilista se quedó dormido mientras esperaba cruzar por el Puente Libre; el momento fue captado en video y se hizo viral.

El hombre fue grabado y el video se volvió viral.El hombre fue grabado y el video se volvió viral. Foto: @Orangepelican1176

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Un conductor se duerme en la fila del Puente Internacional de Ciudad Juárez y se vuelve viral. Agente de la Oficina de Aduanas lo despertó

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