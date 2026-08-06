Cruces Internacionales de Chihuahua: Tiempos de Espera Hoy 6 de Agosto del 2026

Si planeas cruzar hacia Estados Unidos este jueves 6 de agosto del 2026, aquí te presentamos los tiempos de espera actualizados en los cruces internacionales de la frontera norte de Chihuahua, de acuerdo con información del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua.
Puente Internacional Paso del Norte
Ubicación: Avenida Juárez, Ciudad Juárez, Chihuahua
Horario: Abierto las 24 horas.
Puente Internacional Córdova de las Américas
Ubicación: Avenida de las Américas 2551, colonia Margaritas, Ciudad Juárez, Chihuahua
Horario: Abierto las 24 horas.
Puente Internacional Zaragoza–Ysleta
Carril general: cerrado
Ready Lane: 65 minutos
SENTRI: 25 minutos
Ubicación: Avenida Waterfill, Ciudad Juárez, Chihuahua
Horario: Abierto las 24 horas.
Puente Internacional Guadalupe–Tornillo
Puente Internacional Santa Teresa
Horario: De 6:00 a.m. a 10:00 p.m.
Recomendaciones Para Automovilistas
Las autoridades advierten que los tiempos de cruce pueden variar a lo largo del día, dependiendo del flujo vehicular, las condiciones climáticas y los procesos de revisión en los puentes internacionales, por lo que se recomienda planificar el viaje con anticipación.