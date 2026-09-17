Carreteras de México: Reporte de Accidentes, Bloqueos y Manifestaciones

Durante la jornada de este jueves se reportan accidentes y afectaciones a la circulación en distintos puntos carreteros de México. En N+ te compartimos los principales incidentes registrados y las zonas donde se recomienda tomar precauciones al transitar.

En San Luis Potosí, continúa el cierre parcial de circulación debido a un accidente vial cerca del kilómetro 091+800 de la carretera San Luis Potosí-Matehuala, a la altura de la localidad Crucero Noria de las Flores, en el municipio de Guadalcázar.

La afectación se registra en dirección a Matehuala.

En Michoacán, continúa el cierre parcial de circulación debido a un accidente vial cerca del kilómetro 123+220 de la autopista Atlacomulco-Maravatío, a la altura de la localidad Tepetongo, en el municipio de Contepec.

En Coahuila, se mantiene el cierre a la circulación en la autopista La Carbonera-Puerto México, cerca del kilómetro 217, en dirección a La Carbonera.

La afectación se debe a un accidente y a las maniobras para retirar un tractocamión siniestrado. Por seguridad de los usuarios, la Plaza de Cobro Los Chorros permanece cerrada en esa dirección.

En Coahuila, se registra un cierre parcial de circulación debido a un accidente vial cerca del kilómetro 216+800 de la carretera Puerto México-Ojo Caliente, en dirección a Saltillo. Se recomienda a los automovilistas atender las indicaciones viales y transitar con precaución por la zona.

En Veracruz, la autopista La Tinaja-Isla presenta reducción de carriles a la altura del kilómetro 1, en dirección a La Tinaja, debido a la atención de un accidente provocado por la salida del camino de un tractocamión. Se pide a los conductores manejar con precaución al pasar por el lugar.

En Guerrero, se registra reducción de carriles en la autopista Cuernavaca-Acapulco, a la altura del kilómetro 135, en dirección a Cuernavaca.

La afectación se debe a la atención de un incidente ocasionado por la falla mecánica de un tractocamión.