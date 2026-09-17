Tráfico vehicular

Carreteras de México: Reporte de Accidentes, Bloqueos y Manifestaciones

Se han reportado diversas afectaciones a la circulación en algunos puntos carreteros del país debido a accidentes viales y manifestaciones

Carreteras de México: Reporte de Accidentes, Bloqueos y ManifestacionesBloqueos en Parindicuaro, Michoacán. Foto: Cuartoscuro

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Cierres y accidentes afectan carreteras de México hoy. San Luis Potosí presenta cierre parcial cerca de Crucero Noria de las Flores.

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