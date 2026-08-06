Conductora Choca Contra Poste y Causa Incendio en Cable de Alta Tensión en Ciudad Juárez

Una conductora protagonizó un accidente vial la madrugada de este jueves sobre la avenida Miguel de la Madrid, en Ciudad Juárez, luego de perder el control de la camioneta que conducía e impactarse contra un poste de electricidad.

De acuerdo con los primeros reportes, la mujer, de 33 años, circulaba a bordo de una camioneta gris de regreso del supermercado cuando, al pasar el cruce con la calle Aerojuárez 1, una fruta cayó hacia la zona de los pedales del vehículo.

Al intentar recogerla, la conductora desvió la atención del camino, lo que ocasionó que perdiera el control del volante. La unidad se subió al camellón lateral, chocó contra un árbol y finalmente se estrelló contra un poste de electricidad.

Cable de alta tensión se incendió tras el impacto

Como consecuencia del choque, uno de los cables de alta tensión se rompió y posteriormente se incendió, lo que generó la movilización de los cuerpos de emergencia.

Elementos de la Coordinación General de Seguridad Vial acudieron al lugar tras recibir el reporte al número de emergencias 911. Los agentes realizaron el peritaje correspondiente y resguardaron la zona para prevenir otro incidente.

Las autoridades informaron que la conductora quedó detenida mientras se determina el pago por los daños ocasionados. Asimismo, solicitaron la presencia del Heroico Cuerpo de Bomberos para descartar riesgos derivados de los cables eléctricos dañados.