Accidentes

Conductora Choca Contra Poste y Causa Incendio en Cable de Alta Tensión en Ciudad Juárez

Accidente vial en la Av. Miguel de la Madrid dejó un cable de alta tensión roto e incendiado en Juárez. Seguridad Vial detuvo a la conductora.

Una mujer perdió el control al intentar recoger una fruta y chocó contra un poste.Una mujer perdió el control al intentar recoger una fruta y chocó contra un poste. Foto: N+

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Accidente en Ciudad Juárez: conductora choca contra poste y causa incendio en cable de alta tensión. Seguridad Vial detiene a la responsable.

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