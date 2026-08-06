Cierres Viales por Fiestas de San Lorenzo en Ciudad Juárez: Estas Serán las Calles Cerradas

La Coordinación General de Seguridad Vial en Ciudad Juárez informó que implementará un operativo especial con motivo de las festividades en honor a San Lorenzo, por lo que exhortó a la ciudadanía a planificar sus traslados, utilizar rutas alternas y conducir con precaución para evitar contratiempos.

El operativo iniciará a las 17:00 horas de este jueves 6 de agosto y se mantendrá vigente hasta las 00:00 horas del martes 11 de agosto. Durante ese periodo permanecerán cerradas seis calles ubicadas en los alrededores de la iglesia de San Lorenzo.

Como parte del dispositivo, seis elementos de la Policía Vial y seis patrullas estarán asignados para realizar desvíos y agilizar la circulación en la zona de las celebraciones.

Conoce las rutas alternas por el operativo

La corporación detalló que los desvíos se realizarán sobre la avenida Rafael Pérez Serna, en el tramo comprendido entre Melquiades Alanís y Fray Junípero Serra, con el objetivo de mantener el flujo vehicular.

Asimismo, los automovilistas que circulen por la avenida Tecnológico serán canalizados hacia Paseo Triunfo de la República y posteriormente por Melquiades Alanís para reincorporarse a la avenida Rafael Pérez Serna.

Además, la circulación sobre la calle Laguna de Tamiahua, en sentido de oriente a poniente, permanecerá suspendida debido a la instalación de puestos comerciales y juegos mecánicos relacionados con las festividades del santo patrono.

La Coordinación General de Seguridad Vial recomendó respetar la señalización preventiva y las indicaciones de los agentes de tránsito para facilitar la movilidad y reducir el riesgo de incidentes durante el desarrollo de las celebraciones.