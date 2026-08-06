Tráfico vehicular

Cierres Viales por Fiestas de San Lorenzo en Ciudad Juárez: Estas Serán las Calles Cerradas

Seguridad Vial implementará cierres y desvíos por las fiestas de San Lorenzo; piden usar rutas alternas.

El operativo iniciará hoy jueves 6 de agosto y se mantendrá vigente hasta el 11 de agosto.El operativo iniciará hoy jueves 6 de agosto y se mantendrá vigente hasta el 11 de agosto. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Operativo vial en Ciudad Juárez por San Lorenzo: Seis calles cerradas y desvíos. Usa rutas alternas y conduce con precaución. Estos serán los cambios.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+