Seguridad

Localizan Plantío con Más de 16 Mil Plantas de Marihuana en Tijuana tras Denuncia Ciudadana

El plantío fue localizado en un camino vecinal de Natura y abarcaba unos 510 metros cuadrados

Localizan Plantío con Más de 16 Mil Plantas de Marihuana en Tijuana tras Denuncia CiudadanaLocalizan Plantío con Más de 16 Mil Plantas de Marihuana en Tijuana tras Denuncia Ciudadana | Foto: FESC

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