Localizan Plantío con Más de 16 Mil Plantas de Marihuana en Tijuana tras Denuncia Ciudadana

Una denuncia ciudadana permitió localizar un plantío con aproximadamente 16 mil 450 plantas de marihuana en un camino vecinal del fraccionamiento Natura, en Tijuana, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California (SSCBC).

El hallazgo ocurrió la tarde del miércoles 5 de agosto, durante un recorrido realizado por agentes de la SSCBC y de la Fiscalía General de la República (FGR) en la zona.

Plantío abarcaba aproximadamente 510 metros cuadrados en Natura

De acuerdo con el reporte, minutos después de las 18:00 horas, un ciudadano se acercó a los elementos para informarles que había observado plantas con características similares a la marihuana metros atrás.

Tras recibir el reporte, los agentes se trasladaron al sitio señalado y, aproximadamente un kilómetro después del punto donde fueron alertados, confirmaron la existencia del plantío.

Las autoridades calcularon que el sembradío tenía aproximadamente 30 metros de ancho por 17 metros de largo, equivalente a una superficie de 510 metros cuadrados.

En el lugar fueron contabilizadas alrededor de 16 mil 450 plantas, cuya altura promedio era de 1.77 metros.

Personal de las corporaciones recolectó muestras de las plantas para su embalaje y posterior puesta a disposición de la autoridad federal.

Autoridades erradicaron e incineraron las plantas

Posteriormente, elementos de la SSCBC y personal de la FGR realizaron las diligencias correspondientes y procedieron a la erradicación e incineración del plantío.

Las muestras aseguradas quedaron a disposición de la autoridad federal, que continuará con las investigaciones para determinar las circunstancias relacionadas con el sembradío.

Hasta el momento, las autoridades no informaron sobre personas detenidas relacionadas con el hallazgo.

APG