Salud

Gusano Barrenador Baja en Tamaulipas: Registran 45 Casos Activos

Autoridades estatales consideran que esta reducción podría favorecer al estado cuando se retomen las negociaciones para reactivar la exportación de ganado a Estados Unidos.

Gusano Barrenador Baja en Tamaulipas: Registran 45 Casos ActivosGusano Barrenador Baja en Tamaulipas: Registran 45 Casos Activos. Foto: N+

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Los casos de gusano barrenador en Tamaulipas bajan a 45, lo que podría reactivar la exportación de ganado a EUA.

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