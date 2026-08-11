Gusano Barrenador Baja en Tamaulipas: Registran 45 Casos Activos

Los casos activos de gusano barrenador continúan a la baja en Tamaulipas y actualmente suman 45, de acuerdo con información de la Subsecretaría de Desarrollo Pecuario.

Cuauhtémoc Amaya García, titular de la dependencia, consideró positiva la presencia de esta plaga que disminuya en el estado, principalmente ante la posibilidad de que las autoridades de México y Estados Unidos retomen las negociaciones para reactivar la exportación de ganado.

El funcionario señaló que el bajo número de casos podría convertirse en un factor favorable para Tamaulipas cuando se analicen las condiciones sanitarias de cada entidad previo a una eventual reapertura de la frontera para el ganado mexicano.

Como referencia, mencionó que Chihuahua acumula alrededor de 90 casos, pese a que la presencia del gusano barrenador en esa entidad tiene aproximadamente tres semanas, mientras que Tamaulipas lleva cerca de ocho meses enfrentando la plaga y actualmente registra 45 casos activos.

Revisiones al ganado tienen un costo de 30 pesos por animal

El subsecretario también aclaró las quejas de algunos productores relacionadas con el cobro por las revisiones sanitarias que se realizan al ganado para detectar posibles casos de gusano barrenador.

Explicó que existe un acuerdo entre la Secretaría de Desarrollo Rural y la Unión Ganadera Regional de Tamaulipas para realizar estas revisiones y que el cobro no representa, según señaló, un impuesto o una recaudación adicional del gobierno estatal, sino una aportación acordada con el sector ganadero para cubrir los gastos de las inspecciones.

Inicialmente, se cobraban 60 pesos por animal, debido a que las revisiones se realizaban directamente en los ranchos, lo que implicaba gastos de combustible, viáticos y traslado de los vehículos utilizados por el personal.

Actualmente, el costo es de 30 pesos por animal, debido a que las inspecciones se concentran en casetas ubicadas en puntos carreteros.

Amaya García adelantó que, ante la disminución de casos de gusano barrenador en Tamaulipas, existe la posibilidad de que este cobro sea eliminado próximamente.