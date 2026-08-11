Camión de Carga Choca Contra Tres Vehículos y Deja 12 Personas Lesionadas en Tlajomulco

Un choque y volcadura de un camión de carga tipo torton dejó 12 personas lesionadas sobre la avenida Jesús Michel González, a la altura del fraccionamiento Villas Terranova, en Tlajomulco de Zúñiga.

El percance fue reportado a través del 911, por lo que al sitio acudieron oficiales de Protección Civil y Bomberos, elementos de la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal y paramédicos de Servicios Médicos Municipales.

A su llegada localizaron un camión torton, recostado sobre su costado derecho y con huellas de choque. De acuerdo con los primeros reportes, una presunta falla mecánica habría provocado que el conductor perdiera el control de la unidad.

Doce personas terminaron heridas

En su recorrido, el camión impactó a otros tres vehículos: un autobús de transporte de personal, una camioneta de tres toneladas con redilas y un automóvil compacto.

Como resultado del accidente, 12 personas resultaron lesionadas. Dos fueron reportadas en estado grave, cinco en estado regular y otras cinco presentaron lesiones leves.