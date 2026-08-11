Accidentes

Camión de Carga Choca Contra Tres Vehículos y Deja 12 Personas Lesionadas en Tlajomulco

Un choque y volcadura de un camión Torton dejó 12 personas lesionadas en Tlajomulco. Dos de los heridos fueron reportados en estado grave.

Choque con volcadura deja 12 personas heridas.Choque con volcadura deja 12 personas heridas. Fuente: Gobierno de Tlajomulco

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Una presunta falla mecánica habría provocado que el camión perdiera el control y chocara contra tres vehículos.

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Accidente en Tlajomulco: Camión Torton Deja 12 Personas Lesionadas