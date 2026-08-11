Encuentran a Hombre Muerto en Plaza Pública en Monterrey, Nuevo León

La mañana de este martes 11 de agosto, un hombre fue encontrado sin vida frente a una plaza pública en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Las autoridades acordonaron la zona e iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar las causas que lo llevaron a la muerte.

El hallazgo del hombre muerto, de aproximadamente 55 años de edad, se reportó en el cruce de las calles Anastacio Bustamante y Luis Mora, en la colonia Bella Vista, en Monterrey. El sujeto terminó sin vida frente a una plaza pública que colinda con la avenida Venustiano Carranza, a un costado de las vías del ferrocarril, y a unos 50 metros de la casa INDI.

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Investigan hallazgo sin vida de hombre en plaza pública de Monterrey

Aparentemente, y de acuerdo con los primeros reportes, el hombre fallecido vivía en condición de calle y no presentaba huellas de violencia en el cuerpo, por lo que, se presume que la causa de muerte podría tratarse se cuestiones naturales; sin embargo, las autoridades continúan con las indagatorias.

La zona donde fue localizado en hombre sin vida, fue asegurada por elementos de la Policía Municipal, mientras los agentes ministeriales iniciaron la investigación del hecho y llevaron a cabo el levantamiento y traslado del cuerpo al anfiteatro de la ciudad de Monterrey.

Con información de Raymundo Elizalde | N+

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