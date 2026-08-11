Seguridad

Encuentran a Hombre Muerto en Plaza Pública en Monterrey, Nuevo León

El hallazgo de un hombre sin vida movilizó a las autoridades de seguridad hasta una plaza pública de la colonia Bella Vista

Policía de Monterrey investiga muerte de hombre en plaza públicaElementos de la Policía de Monterrey acordonaron la zona para iniciar las investigaciones. Foto: N+

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Un hombre de 55 años fue hallado muerto en una plaza de Monterrey. Sin signos de violencia, se presume muerte natural. Las investigaciones continúan.

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Encuentran a Hombre Muerto en Plaza Pública en Monterrey, Nuevo León