Dos Posibles Tormentas Acechan Quintana Roo: Conagua Informa Ubicación y Trayectoria

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) monitorea dos posibles tormentas que acechan Quintana Roo, en N+ te compartimos su ubicación y trayectoria según la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

En ese sentido, mantiene bajo vigilancia a las dos zonas de baja presión en el océano Atlántico debido a su probable evolución hacia sistemas ciclónicos.

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Una de ellas se encuentra al suroeste de Cabo Verde y presenta la mayor probabilidad de desarrollo, mientras que la segunda está al noreste de Bermuda y mantiene una posibilidad menor.

Ubicación y trayectoria de los fenómenos climáticos

Una zona se baja presión se encuentra al suroeste de Cabo Verde, está a 6 mil kilómetros al este-sureste de las costas de Quintana Roo y tiene un 30% de posibilidad de desarrollo ciclónico en 48 horas y 70% en los próximos 7 días. Su desplazamiento es hacia el oeste-noroeste.

Por su ubicación y trayectoria actual, el SMN mantiene seguimiento de su evolución y de los cambios que pueda presentar durante los próximos días.

El segundo sistema bajo vigilancia se localiza a unos 3 mil 445 kilómetros al este-noreste de Quintana Roo, mantiene 10% de probabilidad de desarrollo ciclónico en 48 horas, 10% durante los próximos 7 días y se mueve hacia el este, a una velocidad aproximadamente de 32 kilómetros por hora.

FBPT