Clima en Nuevo León Hoy 11 de Agosto 2026: Estas son las Temperaturas

La zona metropolitana de Monterrey tendrá este martes 11 de Agosto una jornada mayormente soleada y calurosa, con temperaturas que alcanzarán entre 35 y 36 grados durante la tarde y sin condiciones favorables para la presencia de lluvias. Desde las primeras horas del día se registraron cielos despejados y temperaturas de entre 24 y 25 grados en distintos puntos del área metropolitana.

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De acuerdo con el pronóstico, las condiciones de cielo soleado o con escasas nubes se mantendrán durante el resto de este martes. Las temperaturas continuarán aumentando conforme avance la jornada, hasta alcanzar su punto máximo durante la tarde, cuando el termómetro podría llegar a los 35 o 36 grados.

Para este martes no se contempla una probabilidad significativa de lluvia en Monterrey y su zona metropolitana. En cuanto a la calidad del aire, durante las primeras horas de la mañana se reportaron condiciones favorables, aunque posteriormente algunos sectores registraron una calidad considerada aceptable.

Disminuye posibilidad de lluvias

Las condiciones que durante la tarde del lunes provocaron algunas precipitaciones, principalmente hacia el poniente de la zona metropolitana, se han alejado del noreste del país.

Por ello, las probabilidades de lluvia serán mínimas durante martes, miércoles y jueves. El panorama podría cambiar ligeramente hacia el viernes y sábado, cuando se contempla una posibilidad de entre 20 y 25 por ciento de precipitaciones.

Estas condiciones serán monitoreadas conforme avance la semana. Mientras Nuevo León mantiene condiciones secas y calurosas, las lluvias continuarán concentrándose principalmente en la vertiente del Pacífico. Esto se debe a la presencia de canales y centros de baja presión en diferentes niveles de la atmósfera, además de otros sistemas meteorológicos que favorecen las precipitaciones en esa región.

También se prevé la llegada de una nueva onda tropical por el Caribe, mientras que la llamada Vaguada Maya permanece sobre la península de Yucatán. Estos sistemas permanecerán alejados del noreste del país durante los próximos días, por lo que no se esperan cambios importantes en las condiciones meteorológicas de Monterrey a corto plazo.

Con información de Mauro Morales/ Noticias N+

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