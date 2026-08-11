Accidentes

Continúa Activo Incendio en Basurero Clandestino de Tijuana; Tardarán Días en Extinguirlo

La gran cantidad de desechos altamente inflamables complica las labores de Bomberos; autoridades prevén varios días de trabajo para extinguir el fuego

Continúa Activo Incendio en Basurero Clandestino de Tijuana; Tardarán Días en ExtinguirloContinúa Activo Incendio en Basurero Clandestino de Tijuana; Tardarán Días en Extinguirlo | Foto: Bomberos de tijuana

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