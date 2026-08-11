Continúa Activo Incendio en Basurero Clandestino de Tijuana; Tardarán Días en Extinguirlo

El incendio registrado en un basurero clandestino ubicado entre las zonas de Nueva Aurora y Rancho Escondido, en Tijuana, continúa activo, por lo que elementos de la Dirección de Bomberos mantienen las labores de contención y combate.

El primer reporte fue recibido durante las primeras horas del lunes, cuando se alertó sobre un incendio de basura en esta zona.

De acuerdo con la actualización de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM), en el sitio existe una gran cantidad de desechos y material altamente inflamable, lo que ha complicado las maniobras para controlar y extinguir completamente el fuego.

Magnitud del incendio podría prolongar los trabajos durante varios días

Debido a la cantidad y características del material acumulado en el basurero clandestino, las autoridades señalaron que las labores para lograr la extinción continuarán durante varios días.

Los elementos de Bomberos mantienen acciones de contención para evitar que el fuego avance hacia otras áreas, mientras realizan trabajos para disminuir progresivamente los materiales que continúan alimentando el incendio.

Hasta el momento, no se reportan personas lesionadas ni riesgo de propagación hacia estructuras aledañas, aunque se mantiene vigilancia permanente en el área.

La SSPCM reiteró el llamado a la ciudadanía para evitar la acumulación irregular de basura, residuos y materiales combustibles, debido a que este tipo de sitios pueden convertirse en puntos de riesgo y facilitar la propagación de incendios.

Asimismo, pidió evitar acercarse a la zona mientras continúan las labores de los cuerpos de emergencia y reportar cualquier incendio o situación de riesgo a las autoridades.

APG