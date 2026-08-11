Pronóstico del tiempo

¿Cómo Estará el Clima en México? Se Esperan Chubascos y Lluvias en Gran Parte del País

Para este martes, las autoridades alertaron por precipitaciones acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo; también seguirá el calor en el norte del país

Un elemento de Protección Civil de Michoacán observa una anegación en una colonia de MoreliaUn elemento de Protección Civil de Michoacán observa una anegación en una colonia de Morelia. Foto: Facebook | pcmichoacan
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