¿Cómo Estará el Clima en México? Se Esperan Chubascos y Lluvias en Gran Parte del País

Para este martes 11 de agosto de 2026, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé lluvias fuertes a muy fuertes, descargas eléctricas y posible caída de granizo en el noroeste de la República Mexicana, pronosticándose lluvias puntuales intensas en Sonora (este).

Simultáneamente, se esperan chubascos y lluvias fuertes en gran parte del territorio nacional, con lluvias puntuales muy fuertes en regiones de Veracruz (sur), Oaxaca (este), Chiapas (este) y Campeche (norte).

Finalmente, continuará el ambiente caluroso a muy caluroso en entidades del norte del territorio mexicano, prevaleciendo la onda de calor en Baja California Sur (centro), Chihuahua (noreste), Nuevo León (centro y este) y Tamaulipas (oeste).

Además, iniciará otra ola calurosa a partir de este día en Coahuila (norte y centro), a consecuencia de una circulación anticiclónica sobre el sur de Estados Unidos.

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Lluvias en el país

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Sonora (este).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Chihuahua (oeste y suroeste), Durango (oeste y noroeste), Sinaloa (norte y este), Veracruz (sur), Oaxaca (este), Chiapas (este) y Campeche (norte).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California Sur (sur), Zacatecas (sur), Aguascalientes, Nayarit (este), Jalisco (norte y centro), Michoacán (este y sureste), Hidalgo (sur y suroeste), Estado de México (oeste y suroeste), Ciudad de México, Puebla (sureste), Guerrero (centro y este), Tabasco (este y oeste), Yucatán (oeste) y Quintana Roo (sur).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Colima, Guanajuato, Querétaro, Tlaxcala y Morelos.

Temperaturas máximas

De 40 a 45 °C: Baja California (noreste), Sonora (noroeste), Chihuahua (noreste y este), Coahuila (norte), Nuevo León (este), Tamaulipas (centro y oeste), Colima (este), Michoacán (oeste), Guerrero (sur) y Oaxaca (sur).

De 35 a 40 °C: Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Durango, Zacatecas (sur), San Luis Potosí, Hidalgo (norte), Morelos, Puebla (norte y suroeste), Veracruz, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

De 30 a 35 °C: Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro y Estado de México (suroeste).

Clima en el Valle de México

Se pronostica durante la mañana cielo parcialmente nublado, ambiente fresco a templado con presencia de bruma.

En horas de la tarde, se prevé ambiente cálido, incremento de nubosidad con probabilidad de lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México y el Estado de México (oeste y suroeste), condiciones que podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo.

En la Ciudad de México, la temperatura máxima será de 24 a 26 °C y la temperatura mínima será de 12 a 14 °C. Para Toluca, Estado de México, la temperatura máxima pronosticada es de 20 a 22 °C y la mínima de 9 a 11 °C.

Con información de Conagua

ICM