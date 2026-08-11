Precio del Dólar Hoy Martes 11 de Agosto de 2026: ¿Cómo Está el Tipo de Cambio con el Peso?
Este lunes, el peso mexicano tuvo pérdidas marginales en el tipo de cambio frente al dólar estadounidense
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El precio del dólar hoy martes 11 de agosto de 2026 en México es de 17.14 pesos por billete verde en promedio.
Este lunes 10 de agosto, el peso mexicano tuvo un ligero retroceso en el tipo de cambio frente al dólar estadounidense.
La divisa nacional tuvo pérdidas marginales del 0.10%, poniendo fin a una racha de cinco sesiones de ganancias.
El Banxico informó que el cierre del dólar del lunes 10 de agosto de 2026 fue de 17.1414 pesos por divisa estadounidense, según datos obtenidos a partir del promedio de transacciones bancarias.
Sin embargo, como el precio del dólar se cotiza durante todo el día, el tipo de cambio a peso cerró este 10 de agosto en los 17.14 pesos por divisa verde.
El tipo de cambio FIX publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), determinado por Banxico los días hábiles, es de 17.1408 pesos por dólar para este martes 11 de agosto.
El tipo de cambio para pagar las obligaciones en dólares estadounidenses quedó para este 11 de agosto, según Banxico, en 17.1387 pesos por cada divisa verde.
El tipo de cambio FIX se determina por Banxico en días hábiles bancarios a partir del promedio de las cotizaciones del mercado de cambios al mayoreo y se da a conocer al mediodía del día previo.
|Banco
|Compra
|Venta
|Afirme
|16.20
|17.80
|Banco Azteca
|16.80
|17.89
|BBVA Bancomer
|16.37
|17.80
|Banorte
|15.95
|17.45
|Banamex
|16.59
|17.54
|Scotiabank
|16.60
|17.70
No olvides tener en cuenta que el precio de compra y venta del dólar está en constante cambio a lo largo del día, y su cotización podría variar al momento de estar en ventanilla.
Sigue todos los días en N+ las últimas noticias y cobertura completa sobre el tipo de cambio del dólar en México para conocer si está bajando o subiendo y por qué.
Con información de N+
ICM