Precio del Dólar Hoy Martes 11 de Agosto de 2026: ¿Cómo Está el Tipo de Cambio con el Peso?

El precio del dólar hoy martes 11 de agosto de 2026 en México es de 17.14 pesos por billete verde en promedio.

Este lunes 10 de agosto, el peso mexicano tuvo un ligero retroceso en el tipo de cambio frente al dólar estadounidense.

La divisa nacional tuvo pérdidas marginales del 0.10%, poniendo fin a una racha de cinco sesiones de ganancias.