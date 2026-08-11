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Precio del Dólar Hoy Martes 11 de Agosto de 2026: ¿Cómo Está el Tipo de Cambio con el Peso?

Este lunes, el peso mexicano tuvo pérdidas marginales en el tipo de cambio frente al dólar estadounidense

El precio del dólar estadounidense cambia durante toda la jornadaEl precio del dólar estadounidense cambia durante toda la jornada. Foto: N+

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